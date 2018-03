Una partita per Davide Astori, Firenze Benevento interrotta al 13° minuto

Successo della Fiorentina sul Benevento per 1-0 lunch match della 28esima giornata di Serie A disputato al Franchi di Firenze. Decide il gol di Victor Hugo al 25'. La squadra di Pioli, oltre al gol, ha creato due occasioni importanti per raddoppiare, entrambe con Simeone; la formazione ospite invece si è resa pericolosa solo con un colpo di testa di Lombardi alto di poco.

Fiorentina Benevento interrotta per Astori

La partita ha vissuto attimi di vera commozione quando le squadre hanno buttato la palla in calcio laterale interrompendo il match al tredicesimo minuto del primo tempo in ricordo del capitano della Fiorentina, Davide Astori, morto domenica scorsa a Udine e che aveva il 13 come numero di maglia. Coreografia da brividi da parte della Curva Fiesole. Con tante bandierina bianche, rosse e viola è stata formata una gigantesca scritta 'Davide 13'.

La sosta è durata un minuto, poi la partita è ripresa con il coro continuo 'Astori Astorì.

Prima dell'inizio della partita, le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori. I giocatori della Fiorentina, durante il riscaldamento, sono scesi in campo con una maglia speciale dedicata a Davide Astori.