Astori, il commosso ricordo dell'allenatore Pioli: "Me lo sono goduto troppo poco"

Poche parole solo per ricordare Davide Astori. "Oggi preferisco parlare io, perché ho qualcosa da dire, evitando le domande" dice l'allenatore delle Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia della partita con il Benevento in programma domani al Franchi dedica tutta la conferenza stampa al ricordo di Astori.

"Il primo pensiero va a Davide, che ho avuto la fortuna di conoscere in questi mesi. Era una persona e un capitano speciale. Trovava sempre modo e tempo giusti di dire le cose: generoso, positivo, disponibile e altruista. Purtroppo me lo sono goduto per troppo poco tempo e mi mancherà. Mi manca ogni giorno che vado al campo".

Pioli ha poi dedicato un pensiero alla famiglia di Davide Astori: "Sono persone speciali, li abbraccio e presto li incontrerò. Per Francesca e Vittoria non so proprio cosa dire, solo che noi ci saremo sempre per loro. I nostri tifosi hanno a volte la lingua lunga, ma un cuore grandissimo: avrei voluto abbracciarli ad uno ad uno per consolarci e trovare insieme la forza per andare avanti".

Pioli: "Sappiamo cosa fare per onorare la memoria di Davide"

Lo ha commosso la partecipazione di "tutto il mondo del calcio perché una partecipazione così piena di solidarietà è merito di Davide, ma significa che ci sono sicuramente dei principi e di valori. La nostra proprietà si è ancora una volta contraddistinta per serietà, sensibilità e disponibilità, facendo di tutto anche per aiutare la squadra. Stiamo piangendo e soffrendo, poiché Davide era il punto di riferimento, però noi sappiamo cosa fare per onorare la sua memoria. Mi piace stimolare i giocatori dicendo: 'Cercate di allenarvi e giocare come fosse l'ultima volta'. A Davide però non c'era bisogno di dire questo. Ci ha lasciato troppi valori da portare avanti. La cosa più grande che ci ha lasciato è un seme, quello della passione, della serietà, della sensibilità: tocca a noi adesso custodirlo e fare in modo che possa germogliare. Tutti uniti, in ricordo di Davide".