DAZN, la guida completa 2018-2019: come funziona e come vedere (bene) le partite

Che cos'è DAZN (si pronuncia "da-zòn")? Come funziona? Come vedere le partite di Serie A e di tanti campionati stranieri su questa piattaforma? Ecco tutto quello che c'è da sapere. DAZN è una piattaforma che trasmette i suoi contenuti in streaming online . Puoi accedere da più dispositivi connessi a internet in casa e fuori, come smart TV, smartphone, tablet, computer e console di gioco. DAZN, servizio online di Perform Group, si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva 114 partite di questo campionato.

Sulla piattaforma DAZN saranno trasmesse ogni giornata in esclusiva tre partite della Serie A 2018-2019, nei seguenti orari:

Sabato ore 20.30 → 1 partita

Domenica ore 12.30 → 1 partita

Domenica ore 15.00 → 1 partita

Cosa trasmette DAZN

Oltre ad alcune partite di Serie A e tutte quelle di Serie B, DAZN propone anche altri grandi eventi sportivi come Liga spagnola, Ligue 1 e Ligue 2 francesi, FA Cup e Coppa di lega inglese, Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. Nell’offerta sono inclusi anche partite della Major League Baseball, rally, incontri di boxe, rugby, hockey NHL e UFC.

Dove vedere DAZN

DAZN è compatibile con smart TV, smartphone, tablet, console per videogiochi e dispositivi di streaming.

Qui di seguito la lista completa dei dispositivi disponibili al momento:

Smart TV e Dispositivi di streaming :

- Android TV, Apple TV, LG Web OS TV, Panasonic TV, Samsung Tizen TV.

Smartphone e Tablet :

- iPhone, iPad, smartphone e tablet Android.

Computer :

- Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux.

Console per videogiochi :

- Xbox One & PlayStation®4

Costi DAZN

Il prezzo di listino è 9,90€ al mese e permette di usufruire del servizio su 6 device diversi di cui due contemporaneamente. L’abbonamento si attiva subito dopo la registrazione sul sito DAZN. C’è la possibilità di scegliere l’italiano come lingua dell’interfaccia. Una schermata mostra gli eventi principali in corso e in arrivo. La telecronaca delle partite di Serie A è in italiano e possono essere viste anche in differita, quando lo si desidera.

Costi DAZN per clienti Sky

I clienti Sky possono accedere all’app di DAZN usufruendo di un’offerta vantaggiosa per l’acquisto di ticket che consentono di accedere a DAZN. I prezzi scontati sui TICKET DAZN 9 MESI a 59,99€ (disponibile fino al 3 settembre) e TICKET DAZN 3 MESI a 21,99€ sono destinati a tutti i clienti Sky, mentre il prezzo speciale per il TICKET DAZN 1 MESE a 7,99€ è riservata ai clienti Sky da più di un anno, con extra. Per tutti gli altri clienti è comunque possibile acquistare il TICKET DAZN 1 MESE a prezzo di listino, pari a 9,99€.

Costi DAZN per clienti Mediaset Premium e TIM

Le partite di DAZN saranno visibili anche agli abbonati a Mediaset Premium, tramite TV, smartphone, tablet e pc. TIM ha fatto un accordo per offrire ad alcuni suoi clienti, tramite TIM Party, due mesi gratuiti di DAZN.

Consigli utili per DAZN

Ecco i «consigli» per migliorare la velocità di download su internet per guardare gli eventi sportivi:

•2.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione SD (definizione standard): «velocità ok per guardare lo sport in movimento sul telefono cellulare»;

•3.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD (alta definizione): «velocità buona per guardare lo sport sul cellulare»;

•6.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati: «Se stai guardando lo sport sulla tv - si legge sul sito di Dazn -, questa è la velocità minima di download che raccomandiamo»;

•8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD, la più alta qualità video e frame rate elevati.