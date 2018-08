De Laurentiis ha dubbi: "Roma e Liverpool potrebbero avere lo stesso proprietario"

Botta e risposta a distanza tra Aurelio De Laurentiis e la Roma. A cominciare il presidente del Napoli che rivela come abbia offerto 60 milioni di euro per il portiere Allisson, rifiutati per poi rivenderlo a 100 al Liverpool. De Laurentiis ha avanzato il dubbio che "il vero proprietario della Roma sia anche quello del Liverpool, un uccellino me lo ha detto nell'orecchio qualche anno fa ma se così fosse queste due squadre non potrebbero nemmeno fare la Champions".

La replica della Roma

Pronta la replica della Roma attraverso il dg Mauro Baldissoni. "Ho letto le parole di De Laurentiis, forse frequenta uccelli sbagliati - precisa a Roma Radio -. Quell'uccellino gli ha detto una sciocchezza. Mando però un saluto affettuoso a lui e ad Ancelotti, caro a noi romanisti. In bocca al lupo a loro e a tutti i club della Serie A".

Sarri, telenovela infinita

Nell'intervista al Corriere dello Sport De Laurentiis ha parlato anche dell'addio a Sarri, finito al Chelsea: "Non l'ho più sentito, mi aveva chiamato la moglie per perorare la sua causa quando lo avevo bloccato. Le ho detto che volevo garanzie sue e del Chelsea che non avrebbero avvicinato calciatori del Napoli se no l'avrei pagato a vuoto per due anni".

Su Sarri, la ferita non sembra proprio essere rimarginata: "Dopo un triennio con Sarri era difficile continuare insieme. Davo l’impressione di corteggiarlo per arrivare al rinnovo ma in realtà ho cercato da subito un sostituto. Ho verificato le ipotesi Inzaghi e Giampaolo, poi ho pensato che, visto il rapporto che avevamo, era giusto provarci con Carletto. Lui è felice di tornare ad allenare in un campionato che sta tornando competitivo e io sono sicuro che con lui tutti i calciatori verranno valorizzati".