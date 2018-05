De Vrij all'Inter: ecco perché sarà uno dei migliori colpi del calciomercato

Uno dei migliori colpi del prossimo calciomercato è già stato concluso? Possibile, anzi probabile.

E' praticamente ufficiale il passaggio di Stefan De Vrij dall'Inter alla Lazio: secondo La Gazzetta dello Sport è stato infatti depositato il contratto del centrale olandese in scadenza con la Lazio. Per il centrale olandese i nerazzurri si sono mossi per tempo, i primi contatti col giocatore risalgono a mesi fa. Il 26enne avrebbe firmato un contratto quinquennale da 4,2 milioni più bonus a stagione.

Su De Vrij c'erano i top club di tutta Europa, ed era difficile sul mercato trovare di meglio. Spalletti gongola, perché se il valore del giocatore non è mai stato in discussione, ciò che fa sorridere ad Appiano Gentile è la coesistenza con Skriniar: sulla carta la coppa di centrali dell'Inter è potenzialmente la migliore della seria A, con oltretutto ampi margini di miglioramento.

Inoltre le quotazioni dei difensori sono schizzate verso l'alto nelle ultime sessioni di mercato: basti pensare che il Liverpool per un onesto centralone come Virgil Van Dijk (olandese come De Vrij e dello stesso livello tecnico) ha sborsato più di 80 milioni e che il Napoli per Koulibaly potrebbe cedere solo di fronte a un'offerta superiore ai 50 milioni. Prendere a parametro zero uno come De Vrij è "tanta roba".

Miranda ha già dato il meglio ed è in declino da anni, Ranocchia è un'eccellente alternativa ma forse non potrà mai essere una colonna di una squadra che punta al titolo: invece con l'elegante trincea Skriniar-De Vrij davanti ad Handanovic la sensazione è che l'Inter abbia iniziato col piede giusto la costruzione della rosa 2018-2019.

L'olandese lascia la Lazio dopo quattro stagioni e quasi 100 presenze.