Mondiali, Maradona alza la voce: "Io morto? Sto benone, quante menzogne sui social"

Scenate, mosse teatrali, gesti volgari, malori avvolti dal mistero. Diego Maradona, presente in Russia per sostenere la sua amata Argentina, continua a far parlare di sé.

"Ti sembro morto?". Il Pibe de oro, intervenuto nel programma tv 'La mano di Dio', che conduce dalla Russia per una tv venezuelana, si è arrabbiato per le voci preoccupanti sul proprio stadio di salute, dopo il malore che lo aveva colpito l'altro ieri. "Voglio dire a tutto il mondo che sono molto vivo e sto molto bene. Sono infuriato, perché sui social una menzogna insensata è diventata virale. Purtroppo non posso rendere buone le persone mediocri", ha dichiarato, esortando anche i media a non diffondere notizie false.

Le tv di tutto il mondo hanno mostrato un Maradona accalorato e "vicino alla crisi mistica" sugli spalti di San Pietroburgo durante Nigeria-Argentina.

Martedì, Maradona aveva avuto un malore dopo aver assistito alla partita e ieri ha dovuto smentire via Facebook le voci secondo cui era stato ricoverato in ospedale.

"Nell'intervallo della partita mi faceva molto male la nuca e ho avuto uno scompenso. Dopo avermi visitato, il medico mi ha consigliato di tornare a casa, ma ho voluto restare perchè ci stavamo giocando tutto. Come avrei potuto andarmene?", aveva spiegato. Il gol di Rojo a una manciata di minuti dal 90esimo ha fatto volare l'Argentina agli ottavi (che partidazo sabato pomeriggio contro la Francia) e Maradona se la gode.