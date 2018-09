Maradona, nuova avventura: torna in panchina

Diego Armando Maradona torna in panchina. Continua il suo percorso extra-campo che finora lo ha visto protagonista di pochissimi risultati positivi, e tante esperienze dimenticabili.

Lo farà allenando i Dorados de Sinaloa, club, attualmente impegnato nella seconda divisione messicana che dopo sei partite in cui ha collezionato tre pareggi e altrettante sconfitte, si trova al tredicesimo posto in classifica. Nel Dorado ha giocato anche Pep Guardiola, che con quei colori ha addirittura chiuso la carriera.

L'ex Pibe de Oro ha guidato recentemente negli Emirati Arabi Al-Wasl e Al-Fujairah, mentre dallo scorso luglio era presidente e allenatore della Dinamo Brest,in Bielorussia.

Nuova avventura per l'ex Pibe de Oro. Gran colpo mediatico per i Dorados, ma i precedenti di Maradona in panchina non fanno ben sperare.