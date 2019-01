Calcio nazionale e internazionale, rally, boxe, sport americani, rugby e ping pong: tutti gli appuntamenti del weekend

Un weekend di grande sport quello che si apre domani su DAZN. La piattaforma streaming offrirà agli appassionati oltre 50 eventi, che si potranno seguire live o in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, rally, boxe, sport americani, boxe, rugby e ping pong,

Calcio: spiccano Milan - Napoli e Arsenal - Manchester United

La 21esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato sera alle 20.30 con il Milan, reduce dalla convincente vittoria esterna contro il Genoa, che scenderà in campo tra le mura amiche di San Siro contro il Napoli di Carlo Ancelotti, secondo in classifica. Al termine del match spazio a Diletta Gol, lo show di DAZN, condotto da Diletta Leotta, con interviste esclusive, analisi e highlights del sabato calcistico. Ospite in studio, oltre a Mauro Camoranesi, anche Andriy ShevchParmenko, ex attaccante del Milan e attuale commissario tecnico dell’Ucraina.

Domenica, invece, il lunch match delle 12.30 vedrà contrapposte Chievo Verona e Fiorentina, mentre alle 15.00 sarà la volta del derby emiliano tra Parma e Spal.

Domenica, invece, il lunch match delle 12.30 vedrà contrapposte Chievo Verona e Fiorentina

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutte le partite di Serie BKT, tra cui un interessante Brescia - Spezia (domenica alle 18:00), e l’incontro di Serie D tra il Bari capolista e la Igea Virtus (domenica alle 14.30).

Il grande calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, quelle della Ligue 1 francese, oltra a una selezione di match del quarto turno della FA Cup inglese, tra cui spicca il big match Arsenal – Manchester United (venerdì ore 20.55).

Le emozioni del Rally di Monte Carlo, prima tappa del mondiale 2019

Per gli appassionati del Rally, si alza il sipario sulla 47esima edizione del FIA World Rally Championship, in esclusiva sulla piattaforma DAZN streaming. L’iconico primo round, il Rally Monte Carlo, sarà in diretta sabato dalle 14:00 e domenica dalle 12:00, con due prove speciali che saranno commentate da Giulio Rangheri e Andrea Crugnola.

Doppio appuntamento con la grande boxe internazionale

Sarà una notte da non perdere su DAZN, quella tra sabato e domenica, per gli appassionati di boxe con due grandi eventi internazionali. A partire dall’1:00, in diretta dal Toyota Center di Houston, l’evento che culminerà con l’incontro per il titolo WBO dei superwelter tra il campione in carica, il messicano Jamie Munguia, e il giapponese Takeshi Inoue.

Dalle 2:00 invece, dal Barclays Center di Brooklyn, altra grande riunione che si concluderà con il main event tra l’americano Keith Thurman, che, dopo una lunga serie di infortuni, torna sul ring per difendere la cintura WBA dei pesi welter dall’assalto del veterano messicano José Manuel “Josesito” López

Un weekend “stellare” di Sport USA con il Pro Bowl 2019 e l’All-Star Game di NHL

Per i fan del Football Americano, domenica alle 21:00 su DAZN l’emozionante Pro Bowl 2019, con la sfida tra il team dell’American Football Conference e quello della National Football Conference, che vedrà in campo alcuni fra i più grandi talenti del football americano.

Football, Halftime Show e... guacamole 🥑

Anche per la NHL si prospetta un weekend ricco di stelle: nella notte tra sabato e domenica (3:00) la All-Star Skills Competition metterà alla prova i migliori talenti della NHL con sei eventi basati sulla velocità, l’agilità, la potenza e la precisione. Domenica alle 2:00, invece, l’atteso NHL All-Star Game in diretta dal SAP Center di San Jose, California.

Guinness PRO 14, il World Rugby Sevens Series e il debutto del ping pong

Questo weekend, l’offerta di DAZN per il rugby prevede gli incontri delle franchigie italiane impegnate nel quattordicesimo turno del Guinness PRO 14. Venerdì alle 20:35 il Benetton Rugby farà visita all’Ulster Rugby per continuare a inseguire i playoff, mentre sabato appuntamento alle 14:00 per Cheetahs - Zebre Rugby Club. In programma nel weekend, per quanto riguarda il rugby a sette, anche il terzo torneo del World Rugby Sevens Series, in diretta da Hamilton (Nuova Zelanda).

Da non perdere inoltre i World Championship of Ping Pong, in diretta a partire da sabato alle 13:00 dall’Alexandra Palace di Londra, con le più grandi stelle di questa disciplina.