Gli appuntamenti sportivi del weekend da vedere in streaming: Juve-Parma, Barcellona-Valencia e il Super Bowl LII

Weekend ricco di appuntamenti quello in arrivo su DAZN. La piattaforma di streaming offrirà infatti agli appassionati oltre 50 eventi, che si potranno seguire in diretta o in modalità on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport americani e da combattimento, rugby e darts.

Calcio: spiccano Juve - Parma e Barcellona - Valencia

La 22esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato sera, alle 20:30, con la capolista Juventus, reduce dallo stop in Coppa Italia, che affronterà in casa un Parma “scottato” dalla sconfitta casalinga rimediata con la Spal. Al termine del match spazio a Diletta Gol, lo show di DAZN, condotto da Diletta Leotta, con interviste esclusive, analisi e highlights del sabato calcistico.

Domenica, invece, il lunch match delle 12:30 vedrà contrapposte Spal e Torino, mentre alle 15:00 sarà la volta della sfida tra Udinese e Fiorentina.

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutte le partite di Serie BKT, tra cui la sfida di alta classifica Pescara - Brescia (domenica alle 21:00), e l’incontro di Serie D tra il Bari capolista e la Turris seconda in classifica (domenica alle 14:30).

Il grande calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola, tra cui spicca Barcellona – Valencia (sabato alle 18:30), quelle della Ligue 1 francese, oltre a una selezione di partite di Ligue 2 e di Championship inglese.

Tutte le emozioni del Super Bowl LIII e la Regular Season NHL

Dopo una lunga stagione vissuta su DAZN, la NFL è pronta a decretare i suoi campioni. Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio, a partire dalle 0:30, andrà in scena, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Super Bowl LIII, che vedrà sfidarsi i Los Angeles Rams di Jared Goff e i New England Patriots della leggenda Tom Brady.

Football, Halftime Show e... guacamole 🥑

Andiamo dietro le quinte del #Superbowl #DAZN pic.twitter.com/Z4liNiVgKC — DAZN Italia (@DAZN_IT) 24 gennaio 2019

La piattaforma di streaming trasmetterà in diretta l’evento sportivo più mediatico a livello internazionale, con collegamento a partire dalla mezzanotte per seguire tutta la cerimonia di apertura. I fan della NFL potranno scegliere di vivere la sfida con il commento in italiano di Matteo Gandini e Roberto Gotta, che saranno affiancati da Roberto Marchesi, o con quello originale in inglese. E in più, nell’intervallo, spazio allo spettacolare half-time show, che vedrà protagonisti sul palco i Maroon 5 e il rapper Travis Scott.

Prosegue, inoltre, la regular season della NHL che vedrà in diretta su DAZN tre incontri tra sabato e domenica.

La grande boxe, con l’italiano Tommasone all’assalto del titolo WBO dei pesi piuma, e la UFC Fight Night

Doppio appuntamento con la grande boxe anche questo weekend: sabato, in diretta dalle 20:30 dall’O2 Arena di Londra, la serata che culminerà con la sfida tra due pugili giovani ed emergenti, valida per il titolo europeo EBU dei superwelter, quella tra il campione in carica, lo spagnolo Sergio Garcia, e l’inglese Ted Cheesman.

Domenica a partire dalle 4:00, live da Fresno, in Texas, un’emozionante rivincita: dopo la vittoria dello scorso agosto, Eleider “Storm” Alvarez difenderà infatti il titolo mondiale WBO dei mediomassimi dall’assalto del russo Sergey “Krusher” Kovalev. Per i colori azzurri grande attesa per l’avellinese Carmine Tommasone, che affronterà il messicano Oscar Valdez per il titolo mondiale WBO dei pesi piuma.

Per gli appassionati delle arti marziali miste, appuntamento nella notte tra sabato e domenica, a partire dalle 2:00, con la UFC Fight Night 144, in diretta da Fortaleza, in Brasile. Nel main event i brasiliani Raphael Assuncao e Marlon “Magic” Moraes tornano a sfidarsi nei pesi gallo dopo il loro incontro del giugno 2017, vinto dal primo per split decision.

Guinness PRO 14 e Sevens Series di rugby, e i Masters di darts

Per i fan del rugby appuntamento sabato, ore 15:00, con il derby sudafricano del Guinness PRO 14 tra i Cheetahs e i Southern Kings. Per quanto riguarda il rugby a sette, spazio al quarto appuntamento stagionale del World Rugby Sevens Series, in diretta da Sydney sabato alle 8:30 e domenica alle 4:46.

Da non perdere, inoltre i Masters di darts, giunti alla settima edizione e in diretta su DAZN a partire da venerdì alle 20:00 dalla Marshall Arena di Milton Keynes, Inghilterra, che vedranno protagonisti i 16 più grandi talenti del mondo delle freccette.