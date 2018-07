Non ha i soldi per le figurine dei mondiali, se le disegna da solo: premiato dalla Panini

Che passione le figurine Panini. E non solo in Italia, ma in tutto il mondo il fascino delle "figu" è contagioso. C'è solo un piccolo problema: il prezzo delle bustine. Non basta un centinaio di euro per completare un album secondo alcune stime.

Pedro ha otto anni, è brasiliano, di Bauru (la città in cui ha iniziato a giocare Pelé) e ha una passione sfrenata per il calcio. Non potendosi permettere di completare la collezione delle figurine dedicate ai campioni dei Mondiali 2018, il bambino ha scelto di affidarsi alla sua abilità e fantasia, disegnando 126 delle 628 figurine dell'album.

La notizia dopo essere stata pubblicata da alcuni media brasiliani, è arrivata fino alla Panini, che ha deciso di premiare il giovane regalandogli un'edizione speciale completa dell'album.

E non è tutto: è stata realizzata una figurina speciale proprio per Pedro, che lo raffigura. Premio meritato!