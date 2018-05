Donnarumma, i tifosi del Milan rifiutano la sua maglia

La matematica qualificazione in Europa League non riesce a strappare un sorriso a Gigio Donnarumma. Il suo futuro a Milanello appare incerto, e non per qualche errore di troppo. Sembra essersi rotto qualcosa tra lui e la tifoseria più calda.

Ieri dopo l'uno a uno di Bergamo contro l'Atalanta, Donnarumma è tornato negli spogliatoi con in mano la sua numero 99 arancione, quella che pochi istanti prima la Curva Sud aveva rifiutato.

Alcuni rossoneri dopo il fischio finale sono andati a salutare i tifosi, ma il portiere è stato respinto: "No, la tua maglia non la vogliamo", si è sentito dire.

Diversa l'accoglienza riservata a Bonucci, Romagnoli e Abate.

E' apparso stranito Gigio Donnarumma, più deluso che altro: a 19 anni non ha mai paura di metterci la faccia, anche dopo aver sbagliato sul campo come accaduto nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ieri si è girato e ha imboccato la via degli spogliatoi. Pensando, forse, anche al suo futuro.