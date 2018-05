Bufera su Donnarumma: "Faccia la maturità e non pensi ai soldi" | Real e Psg sulle sue tracce

"Di certo non abbiamo perso per colpa di Donnarumma, che io continuerò a proteggere, la qualità dei bianconeri ha fatto la differenza" dice Rino Gattuso al termine della finale persa contro la Juventus in Coppa Italia.

Ma piovono critiche nei confronti del portiere, che ha sulla coscienza due dei quattro gol subiti ieri. Persino l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, a margine del convegno State of the Union in corso alla Badia Fiesolana di Firenze, ha ceduto alla tentazione di parlare del suo Milan: "La sconfitta contro la Juventus è stata un dramma. Donnarumma? Deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi".

Chiaro il riferimento all'estate scorsa, quando Gigio decise di non presentarsi agli esami provocando anche un intervento sulla questione del ministro dell'Istruzione Fedeli. Maturità o non maturità, sarà un'estate decisiva per il futuro sportivo del portiere classe 1999.

Il procuratore Mino Raiola non ha mai fatto mistero di gradire una possibile cessione, magari all'estero, e circolano voci di un incontro con il Paris Saint Germain proprio per mettere le basi di una trattativa. E anche il Real Madrid ha intenzione di cambiare in porta e fare un "upgrade" rispetto a Keylor Navas.

Il Milan non si siede nemmeno al tavolo con chi offre meno di 70 milioni, ma ha già trovato un sostituto d'esperienza: Pepe Reina a parametro zero (manca solo l'ufficialità) dà ampie garanzie. Cedere Gigio non è essenziale per le finanze rossonere, ma nessuno a Milanello esclude a priori l'eventualità.

"Reina suo erede? In questo momento Gigio è il portiere del Milan, vedrà la società - dice Gattuso - Ad oggi è uno dei portieri più importanti al mondo e ce lo teniamo stretto, poi se la società farà altre scelte... Io devo pensare solo ad allenare i miei giocatori".