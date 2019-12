Doping, la Wada espelle la Russia da Olimpiadi e Campionati del mondo per 4 anni

L'Agenzia mondiale antidoping ha deciso per l'esclusione della Russia dalle Olimpiadi per quattro anni: lo ha annunciato un portavoce dell'organizzazione, al termine del Comitato esecutivo riunito a Losanna. Il provvedimento determinerebbe l'esclusione della delegazione russa dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Giochi invernali di Pechino 2022.

La Russia esclusa da Tokyo 2020 e Pechino 2022

La decisione adottata dalla Wada è stata elevata "per le ripetute pratiche scorrette in materia di controlli antidoping". La Russia è stata sanzionata per aver falsificato i dati dei controlli antidoping sui suoi atleti.

La Russia non potrà inoltre né ospitare né candidarsi per organizzare grandi eventi sportivi, ma potrà presentare appello al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (Tas) che avrà l'ultima parola.

​Agli atleti russi sarà concesso di partecipare agli eventi sportivi solo se in grado di dimostrare di "essere puliti". Ad ogni modo potranno gareggiare individulmente e non potranno rappresentare la Federazione Russa.