Serie A 2018-2019, dove vedere la prima giornata: orari Sky e Dazn

Dove vedere le partite della prima giornata della serie A 2018-2019? Da quest'anno sono Sky e Dazn a dividersi lo spettacolo del massimo campionato di calcio. Gli orari dei primi turni non saranno la norma. Da settembre in poi per seguire tutto bisogna avere sia l'abbonamento a Sky, che trasmette 7 partite a giornata (le gare di sabato alle 15 e alle 18, due dei tre match della domenica alle 15, quelli domenicali delle 18 e delle 20.30, e il “monday night”) sia a Perform, che trasmette in streaming 3 partite a giornata (l’incontro del sabato alle 20.30, quello della domenica alle 12.30 e la restante gara delle 15).

Sky ha raggiunto un accordo con Dazn per avere uno sconto sull'abbonamento mensile (7.99 euro anziché 9.99) o annuale (59.99 euro) alla piattaforma streaming. I dispositivi compatibili con Dazn sono: Smart Tv, smartphone, tablet, PC e console. Abbonarsi a Dazn costa 9,99 euro al mese (c' è una sola offerta, quindi un' unica tariffa. Mediaset Premium propone ora ai propri abbonati 3 partite di Serie A (sabato alle 20.30, domenica alle 12.30 e alle 15) per ogni turno.

Dove vedere prima giornata serie A 2018-2019

Sabato 18 agosto

Ore 18.00: CHIEVOVERONA – JUVENTUS: SKY

Ore 20.30: LAZIO – NAPOLI: DAZN (o Mediaset Premium)

Domenica 19 agosto

Ore 18.00: TORINO – ROMA: SKY

Ore 20.30: BOLOGNA – SPAL: SKY

Ore 20.30: EMPOLI – CAGLIARI: SKY

Ore 20.30: MILAN – GENOA: SKY

Ore 20.30: PARMA – UDINESE: DAZN

Ore 20.30: SAMPDORIA – FIORENTINA: SKY

Ore 20.30: SASSUOLO – INTER: DAZN

Lunedì 20 agosto

Ore 20.30: ATALANTA – FROSINONE: SKY