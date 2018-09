Dudelange-Milan e Lazio-Apollon: come vedere le partite in diretta tv e streaming

Milan e Lazio hanno tutte le carte in regola per andare fino in fondo in Europa League. La "sorella minore" della Champions è ormai una competizione di grande livello, e quando dalla primavera in poi anche le grandi escluse dalla Champions passano in Europa League non è raro vedere partite che nulla hanno da invidiare alla massima competizione continentale. Stasera per rossoneri e biancocelesti c'è l'esordio stagionale. La Lazio gioca contro l'Apollon all'Olimpico, il Milan in trasferta con la sorpresa Dudelange, in Lussemburgo.

Come vedere Dudelange-Milan in tv e streaming

Dudelange-Milan è trasmessa sia in chiaro siasu Sky: appuntamento sul canale Tv8 alle 21.00. Per gli abbonati ci sono anche le opzioni Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, potendo anche acquistare il singolo evento utilizzando il relativo codice. In assenza di un televisore, come sempre potrete collegare fino ad un massimo di due dispositivi (PC, tablet o smartphone) ai dati del vostro abbonamento attivando il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bertolacci, José Mauri, Bakayoko; Borini, Higuain, Castillejo.

Dudelange (4-5-1): Frising; Jordanov, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Kruska, Coutourier, Pokar, Sinani; Turpel.

Come vedere Lazio-Apollon in tv e streaming

Lazio-Apollon si gioca stasera con fischio d’inizio alle ore 18.55. La gara sarà visibile in esclusiva agli abbonati Sky: la tv satellitare trasmetterà il match sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Gli abbonati che potrebbero avere impegni dell’ultimo minuto ma che desiderano seguire il match potranno comunque rifarsi con Sky Go, il servizio che propone i contenuti a cui si è deciso di aderire su PC, smartphone e tablet. Il tutto senza costi aggiuntivi.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo.

Apollon (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Juste, Vasiliou; Kyriakou, Sachetti; Papoulis, Pereyra, Schembri; Maglica.