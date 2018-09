Il fantasista del Chelsea e della nazionale belga Eden Hazard è "pazzo" di Maurizio Sarri. "Gestiamo tanto il pallone, a lui piace così e gli allenamenti sono duri. Tira fuori il meglio di noi, lo vedrei in futuro sulla panchina del Belgio" dice in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Sta attraversando un gran momento di forma, e il calcio d'attacco di Sarri sembra cucito su misura su un giocatore veloce e tecnico come lui: "Sono quello di sempre, il nostro Mondiale è stato splendido ed il terzo posto è un risultato importante per il Belgio. La verità è che sto attraversando un periodo in cui segno molti gol, anche se non è sempre facile. Mi sento bene dalla finale di FA Cup".

Con Sarri "facciamo più possesso rispetto al passato e gli attaccanti traggono beneficio da questa nuova filosofia. Più possesso significa avere maggiori possibilità di creare occasioni, di dribblare l’avversario, di tirare in porta. Sa estrarre fuori il meglio di noi, evidentemente. Non voglio mancare di rispetto nei confronti di Roberto Martinez, ma quando la sua missione con la nostra nazionale sarà conclusa, il Belgio potrebbe pensare a Sarri per sostituirlo. I risultati mi sembrano ottimi".

La Premier League è ancora lunghissima e Manchester City e Liverpool (prossimo avversario) sono temibili: "Alla settima giornata di campionato non esistono gare determinanti. E’ troppo presto. Il cammino da percorrere è lungo. Naturalmente sarà un match spettacolare in cui si riparte da zero. Il Liverpool si presenterà con una determinazione più feroce. La Premier è un campionato di altissimo livello. Club come Tottenham, Manchester United e Arsenal hanno potenziali enormi".