Mondiali 2018, Egitto-Uruguay: dove vederla in tv e in streaming

A Ekaterinburg scendono in campo Egitto e Uruguay (ore 14.00) per la seconda partita di questi mondiali 2018. I favoriti sono senza dubbio gli uruguagi, che trascinati dalla coppia d'attacco Suarez e Cavani, puntano già a indirizzare il girone con una partenza sprint. Nell'Egitto Salah ha recuperato dopo l'infortunio in finale di Champions, ma non è al meglio: potrebbe partire dalla panchina.

Egitto-Uruguay, dove vederla in tv e in streaming

Egitto-Uruguay sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Inoltre la partita sarà anche visibile sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale e come sempre dissacrante della Gialappa’s Band.

Tutte le partite della Coppa del Mondo sono visibili in streaming gratuitamente e legalmente, come vi abbiamo spiegato in questa guida: COME VEDERE I MONDIALI IN STREAMING

Egitto-Uruguay probabili formazioni

Egitto (4-2-3-1): El Shennawi; Fathi, Hegazi, Gabr, Abdelshafy; Elneny, Hamed; Warda, El Said, Trezeguet; Marwan Mohsen. All: Cuper

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; De Arrascaeta, Bentancur, Vecino, Nandez; Suarez, Cavani. All: Tabarez