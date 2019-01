Chi è Emiliano Sala, il calciatore scomparso a bordo di un aereo sul Canale della Manica

Sono ore di angoscia per Emiliano Sala: il piccolo aereo su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. I collegamenti tra i radar e il velivolo si sarebbero interrotti mentre l'aereo sorvolava il Canale della Manica nei pressi del faro di Casquets la notte scorsa.

A bordo del Piper Malibu ci sarebbero solo l'attaccante e il pilota. Sala era tornato a Nantes dopo aver firmato per il suo nuovo club per salutare gli ormai ex compagni. Ieri aveva postato sui social una foto al campo d'allenamento con tanto di messaggio d'addio.

L'ultima foto sui social di Emiliano Sala

La polizia di Cardiff sta indagando. Un elicottero e varie imbarcazioni della Guardia Costiera stanno conducendo le ricerche intorno alla zona in cui sono stati persi tutti i contatti.

Chi è Emiliano Sala

Emiliano Sala, argentino, classe 1990, si è costruito una solida carriera in Francia. E' stato allenato da Ranieri nell'esperienza in Ligue 1 al Nantes del tecnico italiano. Quest'anno ha segnato 12 gol in 19 partite nel campionato francese e il Cardiff City ha deciso di portarlo in Premier League pagando 17 milioni di euro, un record per la società. Il 19 gennaio 2019 Sala, centravanti potente e tecnico., ha firmato un contratto fino al 2022 con i gallesi. Ma in Galles, dove era atteso, Sala non è mai arrivato.