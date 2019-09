Emiliano Sala, la Fifa ha deciso: "Il Cardiff dovrà pagare"

Dopo una riunione tenutasi lo scorso 25 settembre, la Commissione sullo status dei calciatori della Fifa ha deciso che il Cardiff dovrà pagare al Nantes la somma 6 milioni di euro per l'acquisto di Emiliano Sala, il giocatore argentino morto lo scorso 21 gennaio in un incidente aereo proprio mentre stava raggiungendo la città gallese dopo l'ufficialità del suo trasferimento al club della Premier League.

I 6 milioni di euro corrispondono alla prima rata della somma complessiva dovuta dal Cardiff al Nantes in base all'accordo raggiunto dai due club per il trasferimento di Sala. Il contenzioso risale allo scorso marzo, quando il Cardiff aveva chiesto alla Fifa di non considerare valido l'accordo con i francesi ritenendo di non dover pagare i circa 18 milioni di euro stabiliti per "inadempienza contrattuale".

"La Commissione sullo status dei calciatori della Fifa, che nelle sue deliberazioni sulla controversia non ha mai perso di vista le circostanze specifiche e uniche di questa tragica situazione, si è astenuto dall'imporre costi procedurali alle parti", si legge in una nota dell'organismo. La decisione è stata comunicata oggi ai due club, che ora avranno dieci giorni di tempo per chiedere le motivazioni. La sentenza può essere impugnata davanti al Tas di Losanna.