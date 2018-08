L'ombra di Zidane e Conte su Mourinho: l'esonero è davvero possibile

La sconfitta in casa col Tottenham inguaia il Manchester United. Mourinho soccombe nel duello con Pochettino e le reti di Moura e Kane mostrano tutte le lacune dei Red devils. L'esonero non è più tabù, circolano i nomi di Zidane e Conte. "Meritavamo di più e per come abbiamo giocato non dobbiamo sentirci sconfitti" ha commentato Mou ringraziando comunque i tifosi per gli applausi ricevuti.

Di dimettersi il portoghese non ha alcuna intenzione: "La squadra è unita altrimenti non avremmo lottato come abbiamo fatto stasera. Potevamo essere avanti di due gol nel primo tempo, alla fine abbiamo perso 3-0".

In conferenza stampa però Mourinho ha perso le staffe: "Tre a zero sapete cosa vuol dire? - ha chiesto al giornalista che lo incalzava - Vuol dire tre gol per loro e zero per noi, certo, ma anche tre Premier League. Quello che ho vinto io. Ho vinto più Premier League da solo che tutti gli altri manager messi insieme, quindi portatemi rispetto".

Per i bookmaker la posizione del tecnico portoghese si fa delicatissima. L'addio di Mou entro Natale, riferisce Agipronews, è passato da 2,75 a 1,62 sulle lavagne internazionali, mentre la partenza entro la fine della stagione è scesa da 1,67 a 1,25. I quotisti non escludono nemmeno il colpo di scena, ovvero l'esonero prima del prossimo turno di campionato (in trasferta contro il Burnley): una soluzione estrema data a 7 volte la posta.