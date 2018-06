Nba, Ettore Messina mai così vicino alla panchina dei Toronto Raptors

Ettore Messina potrebbe essere il primo italiano a sedere su una panchina Nba. L'assistente allenatore dei San Antonio Spurs (e tecnico tra i più vincenti di sempre in Europa con Virtus, Treviso, Real e Cska) dopo 4 anni di apprendistato al fianco di Gregg Popovich è uno dei due allenatori rimasti in lizza per la panchina dei Toronto Raptors.

Messina vicino ai Toronto Raptors

L'impossibilità di riformare davvero, per ragioni salariali e non solo, un roster come quello dei Raptors ha convinto la franchigia a salutare un tecnico affidabile come Dwane Casey per cercare nuove idee e nuovi stimoli.

Sono rimasti solo in due in lizza, dopo che molti coach hanno incontrato nelle ultime settimane il general manager Ujiri. Uno è Ettore Messina, l'altro è Nick Nurse, assistente allenatore dei Raptors, nome gradito ai giocatori. Un paio di mesi fa il nome di Messina era stato avvicinato ai Milwaukee Bucks, prima che questi virassero su Mike Budenholzer.

C'è già Kokoskov ai Suns

Messina non ha mai fatto mistero di puntare a una panchina nel campionato di basket più prestigioso del mondo. Potrebbe essere finalmente l'estate "giusta".

L'Europa va così alla conquista della Nba anche in panchina. Infatti poche settimane fa il serbo Igor Kokoskov, ex assistente allenatore degli Utah Jazz, è stato scelto dai Phoenix Suns diventando il primo capo allenatore di sempre a essere nato e cresciuto al di fuori degli Usa.