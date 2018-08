Europa League 2018-2019: tutti i gironi, Milan e Lazio sognano in grande

Le speranze italiane sono riposte in Lazio e Milan. All'Europa League 2018-2019 sono 48 le squadre iscritte. Da febbraio l’eliminazione diretta, dopo i giorni. La finale è il 29 maggio 2019 a Baku, Azerbaigian. Non porta bene alle italiane questa competizione: dopo lunghi periodi di dominio assoluto nell'allora coppa Uefa negli anni '90, l’Italia non alza il trofeo dal 1999, quando vinse il Parma di Malesani. Troppo tempo è passato, Milan e Lazio sembrano avere i numeri e il blasone per arrivare fino in fondo. Obiettivo Baku. Antoine Griezmann è stato eletto come miglior giocatore della scorsa Europa League. Il francese dell'Atletico Madrid ha già ricevuto il premio: "Sono molto contento e spero di conquistare altri riconoscimenti in futuro. Mi dispiace non essere a Montecarlo, ma ho una partita da preparare".

Europa League, gironi Milan e Lazio

Lazio con Marsiglia e Eintracht, il Milan pesca Olympiacos e Betis. Gironi alla portata per le due italiane. La Lazio pesca il Marsiglia degli ex romanisti Garcia e Strootman, l'Eintracht Francoforte e l'Apollon. Il Milan andrà in stadio tra i più "caldi d'Europa", quando incontrerà l'Olympiacos, il Betis Siviglia: nel girone anche i lussemburghesi del Dudelange. La fase a gironi comincerà il 20 settembre per concludersi il 13 dicembre. Poi si passerà all'eliminazione diretta il 14 e 21 febbraio (sedicesimi), il 7 e 14 marzo (ottavi), l'11 e 18 aprile (quarti), il 2 e 9 maggio (semifinali). Poi la finale il 29 maggio.Gironi Europa League 2018-2019

GRUPPO A

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurigo

Aek Larnaka



GRUPPO B

Salisburgo

Celtic

Lipsia

Rosenborg



GRUPPO C

Zenit San Pietroburgo

Copenaghen

Bordeaux

Slavia Praga



GRUPPO D

Anderlecht

Fenerbahce

Dinamo Zagabria

Spartak Trnava



GRUPPO E

Arsenal

Sporting Lisbona

Qarabag

Vorskla



GRUPPO F

Olympiacos

MILAN

Real Betis

F91 Dudelange



GRUPPO G

Villarreal

Rapid Vienna

Spartak Mosca

Rangers Glasgow



GRUPPO H

LAZIO

Marsiglia

Eintracht Francoforte

Apollon Limassol



GRUPPO I

Besiktas

Genk

Malmo

Sarpsborg



GRUPPO J

Siviglia

Krasnodar

Standard Liegi

Akhisarspor



GRUPPO K

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec



GRUPPO L

Chelsea

Paok

Bate Borisov

VIDI