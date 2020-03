È ufficiale: i campionati Europei di calcio sono stati rinviati al 2021

L'emergenza coronavirus fa slittare gli Europei di calcio al 2021. La decisione è stata resa nota dalla Uefa con un comunicato ufficiale. "Uefa oggi ha annunciato il rinvio di Euro 2020, che era previsto tra giugno e luglio di quest'anno. La salute di tutte le componenti coinvolte nel calcio è la priorità - si legge nella nota -, così come evitare di caricare con una pressione non necessaria i sistemi sanitari delle singole nazioni. Lo spostamento aiuterà tutte le competizioni nazionali, sospese per l'emergenza Covid-19, a terminare". La priorità è stata data a campionati nazionali e coppe europee.

"È in momenti come questo che la comunità calcistica deve mostrare responsabilità, unità, solidarietà e altruismo" ha spiegato il presidente UEFA Aleksander Čeferin, aggiungendo che "la salute dei tifosi, dello staff e dei giocatori deve essere la nostra priorità".

