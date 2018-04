Formula 1, capolavoro di Vettel: vince in Barhein davanti a Bottas

Sebastian Vettel vince su Ferrari il Gran Premio del Bahrain. Dietro alla Rossa il tedesco della Mercedes Valtteri Bottas, terzo il suo compagno di squadra Lewis Hamilton.

Gran Premio del Bahrain

Vettel, partito dalla pole position, ha mantenuto la posizione per l’intera gara, restando dietro a Lewis Hamilton solo per pochi giri e resistendo agli attacchi della Mercedes di Bottas nel finale della corsa. Il tedesco della Ferrari è riuscito a completare i 57 giri con un solo pit stop, arrivando al traguardo con le gomme soft, sostituite al 19esimo giro. Un'operazione 'folle' ma che ha spiazzato i rivali della Mercedes.

È la seconda vittoria di Vettel nel Mondiale 2018, dopo quella ottenuta due settimane fa in Australia nella prima gara della stagione.

Incidente ai box Ferrari

Pasticcio ai box Ferrari dopo metà gara. La monoposto di Kimi Raikkonen, in quel momento terzo, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese investe un meccanico che finisce a terra ed è subito soccorso. Il finlandese è così costretto al ritiro per l'errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro. Il meccanico è stato portato al centro medico del circuito di Sakhir: avrebbe rimediato la frattura di tibia e perone.

Per la Red Bull Gran Premio disastroso: Daniel Ricciardo eMax Verstappen fuori al secondo giro: il primo per un guasto, l’altro per un danno ad una gomma.

