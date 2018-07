Formula 1, le Ferrari alla prova di maturità in Germania: orari e diretta di prove e Gp

Questo weekend il circus della Formula 1 approda a Hockenheim per il Gp di Germania 2018, gran premio che torna nel calendario iridato dopo un anno di assenza.

L'undicesimo Gran Premio della stagione 2018 segna il giro di boa del Mondiale (sono 21 in utto i circuiti della F1 2018). Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, Sebastian Vettel guida la classifica piloti con 171 punti. Segue, a 8 lunghezze di distanza, il rivale della Mercedes Lewis Hamilton (163 pt) il quale precede, a sua volta, Kimi Raikkonen (116 pt).

Se a Silverstone Sebastian Vettel ha vinto davanti a Lewis Hamilton e il proprio compagno di scuderia, Kimi Raikkonen - criticato da parte dei vertici della Mercedes per il contatto che lo ha visto protagonista in Inghilterra - quello di Germania si preannuncia un weekend in salita per le Ferrari.

Nelle prove libere del venerdì Verstappen è stato il più veloce ma il pilota olandese ha segnalato “strani rumori” sulla sua Red Bull. Ricciardo partirà ultimo per aver sostituito alcune parti della power unit.

Formula 1, gli orari del Gp di Germania

Il weekend di Formula 1 dallo storico circuito dell'Hockenheimring sarà come sempre trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), mentre l'offerta di Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale), prevede le differite di qualifiche e gara.

F1, gli orari di prove e qualifiche di oggi

Alle ore 12 macchine in pista per le prove libere 3

Alle ore 15 le qualifiche (Diretta su Sky Sport F1 in differita su Tv8 dalle 20)

F1, gli orari della Gara Domenica 22 luglio 2018

Alle ore 15.10 la gara (Diretta su Sky Sport F1 in differita su Tv8 dalle 21)

Formula 1 in diretta streaming

