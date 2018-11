Formula 1, ad Abu Dhabi va in scena in "notturna" l'ultima gara di Raikkonen in Ferrari

Per l'ultimo Gp il circus della Formula 1 ad Abu Dhabi: sul circuito di Yas Marina si corre l'ultima gara della stagione 2018 di F1 che vede già assegnati sia il titolo mondiale piloti, sia titolo mondiale costruttori.

Tre vittorie a testa per Lewis Hamilton e Sebastian Vettel nel Gp di Abu Dhabi. Il tedesco, però, non ne ha mai ottenuta una a bordo della Ferrari, che sul circuito di Yas Marina non ha ancora centrato un successo. L'ultima gara della stagione di Formula 1 è dunque una doppia occasione per la scuderia di Maranello, anche per i traders SNAI: è proprio Vettel a spiccare nelle scommesse sul vincente, a 2,50, prima scelta davanti alla coppia Mercedes, che insegue con Lewis Hamilton a 3,25 e Valtteri Bottas a 5,00. Poco fuori il podio virtuale si piazza Max Verstappen, a 7,50, nettamente avanti rispetto al compagno di squadra Daniel Ricciardo, all'ultima gara con la Red Bull, offerto a 15. Sarà la giornata dei saluti pure per Kimi Raikkonen, che il prossimo anno passerà dalla Ferrari all'Alfa Romeo-Sauber: il guizzo finale del finlandese pagherebbe 8 volte la posta.

Le ultime notizie di Formula 1

Valtteri Bottas, su Mercedes, è il più veloce nella seconda sessione di prove libere nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il finlandese ha fermato il cronometro sul tempo di 1'37''236, alle sue spalle le Red Bull con Max Verstappen, +0''044, e Daniel Ricciardo, +0''192. Quarto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, Mercedes, +0''207. A seguire le due Ferrari con Kimi Raikkonen, +0''225, e Sebastian vettel, +0''333. Settimo tempo per il francese Romain Grosjean, Haas, +0''824, ottava la Renault di Nico Hulkenberg, +0''994.

Le classifiche: piloti

Le classifiche: costruttori

F1, orari GP Abu Dhabi 2018

Confermata la tradizionale parata notturna per l'ultimo Gran premio di Formula 1 dell'anno: l'anticipo di 3 ore nel fuso orario farà però in modo che tutte le varie fasi di gara possano essere trasmesse ad orari più tradizionali, dopo due GP decisamente serali.

Sabato, dopo la terza sessione di libere, appuntamento alle 14 con le qualifiche. La partenza della gara del Gp di Abu Dhabi di Domenica 25 novembre è alle 14.10.

F1, gli orari su Sky Sport

Dopo il giro del mondo con gli appuntamenti in estremo oriente la gara di Formula 1 torna con gli orari canonici e proseguono le doppie dirette su Sky Sport F1 HD e su TV8 anche in occasione dell'ultimo GP stagionale a Yas Marina

sabato 24 novembre

09.25 GP3 - Gara 1

10.45 Paddock Live

11.00 Formula 1 - Prove Libere 3

12.00 Paddock Live

13.00 Paddock Live – Qualifiche

14.00 F1 – Qualifiche (repliche ore 17, 19 e 21)

15.15 Paddock Live - Qualifiche

15.40 F2 - Gara 1

18.15 Paddock Live show

domenica 25 novembre

09.05 GP3 - Gara 2

10.30 F2 - Sprint Race

12.30 Paddock Live - Gara

14.10 Formula 1 - Gara (repliche ore 17 e 23)

16.10 Paddock Live – Post Gara

16.30 Paddock Live #SkyMotori

19.00 Race Anatomy F1

F1, gli orari su TV8/HD

sabato 24 novembre

ore 11,00-12,00 prove libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

ore 14,00 qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

domenica 25 novembre

ore 14,10 GP Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Formula 1 in diretta streaming

Tweets by F1