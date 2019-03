Formula 1, in Australia si riparte dal duello tra Hamilton e Vettel: il Gp di Melburne

La Formula 1 riparte da Lewis Hamilton che in Australia conquista la pole position numero 84 in carriera nel primo appuntamento stagionale del Mondiale 2019. Sul circuito di Melbourne il campione del mondo fa segnare il nuovo record della pista.

A Melburne lo scorso anno vinse la Ferrari di Sebastian Vettel con una gara capolavoro, e Hamilton resta - come nel 2018 - il pilota da battere. "Non avevamo idea di cosa aspettarci - ha spiegato Hamilton - ma non ci aspettavamo questa differenza di prestazioni".

Formula 1, a che ora la partenza

Per gli appassionati di Formula 1 occhio all'orario: per seguire in diretta la partenza dal circuito dell'Albert Park di Melbourne occorre infatti puntare la sveglia.

Ricordando che la diretta del GP di Formula 1 è un'esclusiva Sky, per vedere la prima gara della stagione occorrerà sintonizzarsi su Sky Sport F1 HD (canale 207) o Sky Sport Uno (canale 201). La partenza è prevista per le 6:10 ora italiana,.

Per chi invece vuole aspettare qualche ora per gustarsi con tutta calma la prima gara di Formula 1 del 2019 può rispettare il "classico" orario delle 14:00 sintonizzandosi su Tv8.

Formula 1, orari diretta tv Sky

F1, gp d'Australia: orario Gara Domenica 17 marzo

Ore 6.10: Gara (repliche alle 9.30 e alle 14)

Formula 1, orari replica Tv8 in chiaro

F1, gp d'Australia: orario replica Gara Domenica 17 marzo

Ore 12:30 paddok

Ore 14:00 gara F1 in differita

Formula 1, a Melburne il gp d'Australia

Dopo i test la Formula 1 ricomincia dal duello Ferrari-Mercedes dal Gp di Australia. Sul circuito Albert Park di Melbourne il campione del mondo della Mercedes partirà in pole position dopo aver chiuso le qualifiche col crono di 1'20''486, nuovo record della pista, davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, 1'20''598. "Abbiamo fatto dei progressi per la qualifica - spiega il il finlandese della Mercedes - L'inizio è confortante: nessuno poteva aspettarsi questa situazione dopo i test".

Solo terza la Ferrari di Sebastian Vettel a quasi un decimo. "Il distacco dalla Mercedes è stato una sorpresa - ammette il ferrarista - credo lo sia stato per tutti, probabilmente anche per loro, ma la gara è finita quando si arriva alla bandiera a scacchi. Abbiamo una buona macchina, siamo qui per correre". In Ferrari è forte l'attesa per la nuova coppia Vettel-Leclerc per inseguire un successo che manca dal 2007 nel Mondiale piloti e dal 2008 nel Costruttori. Il pilota monegasco in partenza è solo quinto ed è chiamato al riscatto in gara.

F1, la diretta del GP d'Australia

La prima gara della stagione di Formula1 si svolge all'Albert Park, un tracciato di solito aperto alla circolazione ordinaria della città di Melbourne. Vista la natura del tracciato importantissimo trovare un ottimo tempo: la partenza avrà infatti un ruolo decisivo.

La griglia di partenza del Gp d'Australia. Al circuito Albert Park di Melbourne (5,303 chilometri da percorrere per 58 giri) i piloti partiranno in quest'ordine

1. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) 1'20''486; 2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1'20''598; Seconda fila: 3. Sebastian Vettel (Ger/Ferrari) 1'21''190; 4. Max Verstappen (Ola/Red Bull/Honda) 1'21''320; Terza fila 5. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1'21''442; 6. Romain Grosjean (Fra/Haas/Ferrari) 1'21''826; Quarta fila: 7. Kevin Magnussen (Dan/Haas/Ferrari) 1'22''099; 8. Lando Norris (Ing/McLaren/Renault) 1'22''304; Quinta fila: 9. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo/Ferrari) 1'22''314; 10. Sergio Perez (Mex/Racing Point/Mercedes) 1'22''781; Sesta fila: 11. Nico Hulkenberg (Ger/Renault) 1'22''562; 12. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 1'22''570; Settima fila: 13. Alexander Albon (Tai/Toro Rosso/Honda) 1'22''636; 14. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo/Ferrari) 1'22''714; Ottava fila: 15. Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso/Honda) 1'22''774; 16. Lance Stroll (Can/Racing Point/Mercedes) 1'23''017; Nona fila: 17. Pierre Gasly (Fra/Red Bull/Honda) 1'23''020; 18. Carlos Sainz (Spa/McLaren/Renault) 1'23''084; Decima fila: 19. George Russell (Ing/Williams/Mercedes) 1'24''360; 20. Robert Kubica (Pol/Williams/Mercedes) 1'26''067.

Formula 1, diretta streaming

