Formula 1, Ferrari costrette ad inseguire: in Cina cercasi un riscatto (quasi) "impossibile"

La Formula 1 arriva a Shanghai per il Gp della Cina, terza tappa del Mondiale 2019 e millesima gara nella storia del 'Circus'. Il Gp della Cina si disputa sul circuito di Shanghai, cinque chilometri e mezzo suddivisi in 16 curve: qui Lewis Hamilton ha vinto ben 5 volte, suoi anche i primati di pole position e giri più veloci. Su questo circuito Michael Schumacher ha ottenuto la sua 91esima ed ultima vittoria in carriera nel 2006.

Formula 1, orario partenza

Per gli appassionati di Formula 1 occhio all'orario: per seguire in diretta la partenza. Luce verde domenica 14 aprile marzo per la partenza del Gran Premio di Formula 1 della Cina , ad orario insolito gioco forza per il fuso orario. L'appuntamento è alle 8:10 per la partenza della Gara

Ricordando che la diretta del GP di Formula 1 è un'esclusiva Sky, per vedere la terza gara della stagione occorrerà sintonizzarsi su Sky Sport F1 HD (canale 207) o Sky Sport Uno (canale 201).

Formula 1, orari diretta tv Sky

Orario partenza Gp Formula 1 Domenica 14 aprile

Ore 8:10: diretta gara F1

Formula 1, orari replica Tv8 in chiaro

Orario Gp Formula 1 Domenica 14 aprile su Tv8 in chiaro e in differita

Ore 15:00 gara F1 in differita su Tv8

F1, la diretta del GP Cina

La partenza del GP della Cina è fissata per 8:10 italiane di domenica 14 aprile. La Diretta tv su Sky, qui in basso la diretta streaming.

F1, Gp della Cina: la partenza

Valtteri Bottas in pole e doppietta Mercedese nelle qualifiche del Gp della Cina. Con il tempo di 1'31''547 il finlandese ha preceduto per 23 millesimi il compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton (1'31''570), centrando così la prima pole stagionale e la settima in carriera.

In seconda fila alle spalle delle due 'frecce d'argento' scatteranno le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, rispettivamente terzo e quarto.

"Purtroppo la Mercedes è sembrata troppo veloce" il commento a caldo di Sebastian Vettel. "Loro dovrebbero essere più veloci in curva, noi magari avremo un vantaggio in rettilineo e riusciremo a fare qualcosa. Sarà una gara lunga, ma potrebbe essere una buona giornata per noi".

Le due Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly occupano la terza fila, con l'olandese che non è riuscito a tagliare la linea del traguardo prima della bandiera a scacchi e ha dovuto quindi rinunciare all'ultimo tentativo di migliorare il suo tempo.

In quarta fila le due Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, poi le Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean che chiudono la top ten.

Diciannovesimo Antonio Giovinazzi, che non ha potuto girare a causa di problemi alla power unit della sua Alfa Romeo.

In fondo alla griglia il pilota della Toro Rosso Alexander Albon, uscito fortunatamente illeso da uno spettacolare incidente avvenuto durante le ultime libere. La sua monoposto ha riportato però gravi danni nell'impatto contro il muro e Albon non ha potuto prendere parte alle qualifiche.

Formula 1, la classifica

In testa alla classifica del mondiale di F1 il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas con 44 punti. Segue Lewis Hamilton con 43 punti. I ferraristi Leclerc (26) e Vettel (22) solo quarti e quinti dietro Verstappen (27).

Nel mondiale costruttori la Mercedes ha conquistato 87 degli 88 punti disponibili. La Ferrari ferma a 48 davanti alla Red Bull (31) e Alfa Romeo (10).

Formula 1, diretta streaming

Jump onboard for the lap that put @ValtteriBottas on pole for the 1000th F1 race ⏱



And bagged him the @pirellisport Pole Position Award in Shanghai 🏆#ChineseGP 🇨🇳 #Fit4F1 pic.twitter.com/0Y7azonaBW — Formula 1 (@F1) 13 aprile 2019

