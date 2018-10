F1, in Messico 2018 per Vettel l'ultima speranza di fermare Hamilton

Weekend di pura adrenalina motoristica, non solo per la Motogp, ma anche per la Formula 1. Il circus dell'automobilismo arriva all'Autodromo Hermanos Rodríguez per il Gran premio del Messico, 19esima prova del campionato mondiale F1 2018.

Formula 1, GP Messico 2018

Quello del Messico è un weekend importante sopratutto per Hamilton che a Città del Messico si gioca il secondo match point per portare a casa la corona iridata del Mondiale 2018: al britannico della Mercedes basterà un settimo posto per conquistare il quinto titolo della sua carriera. E la cabala gioca a suo favore: in Messico si laureò campione anche nel 2017. Vettel è invece obbligato a vincere per provare a rimandare ulteriormente la festa di Lewis.

F1, orari GP Messico 2018

Il GP del Messico del mondiale di Formula 1 è in diretta su Sky Sport F1 e Tv8 in chiaro. Il Gp di Città del Messico vedrà i bolidi della Formula 1 impegnati nelle qualifiche sabato 27 ottobre a partire dalle ore 20.

La partenza del Gp del Messico Domenica 28 ottobre alle 20.10

F1, gli orari su Sky Sport

Sabato 27-10-2018

ore 17.00-18.00 Prove libere 3, diretta

ore 20.00 Qualifiche, diretta (anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 22.55 Qualifiche, replica

Domenica 28-10-2018

ore 20.10 Gara

F1, gli orari su TV8/HD

Sabato 20-10-2018:

ore 20.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 28-10-2018

ore 20.10 Gara

Formula 1 in diretta streaming

