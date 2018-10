Formula 1, ultima chiamata per Vettel: la griglia di partenza del Gp del Messico

Il circus della Formula 1 in Messico arriva all'Autodromo Hermanos Rodríguez per il Gran premio del Messico, 19esima prova del campionato mondiale F1 2018.

Formula 1, la griglia di partenza in Messico

Daniel Ricciardo si aggiudica la pole per il Gp del Messico davanti al compagno di squadra Max Verstappen, regalando alla Formula 1 una prima fila tutta firmata Red Bull. Dalla seconda fila partiranno il leader del mondiale Lewis Hamilton con la sua Mercedes e il ferrarista Sebastian Vettel. Seguono in terza Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari).

F1, Hamilton campione se

Per Hamilton la seconda opportunità di diventare campione del mondo 2018: al britannico della Mercedes basterà un settimo posto per conquistare il quinto titolo della sua carriera. E la cabala gioca a suo favore: in Messico Lewis Hamilton si laureò campione anche nel 2017. Vettel è invece obbligato a vincere per provare a rimandare ulteriormente la festa del britannico.

F1, orari GP Messico 2018

La partenza del Gp del Messico Domenica 28 ottobre alle 20.10. Il GP del Messico del mondiale di Formula 1 è in diretta su Sky Sport F1 e Tv8 in chiaro.

F1, gli orari su Sky Sport

Domenica 28-10-2018

ore 20.10 Gara

F1, gli orari su TV8/HD

Domenica 28-10-2018

ore 20.10 Gara

Formula 1 in diretta streaming

Tweets by F1

Le ultime notizie di Formula 1