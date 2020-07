F1 oggi in tv: orari diretta e differita (Sky e Tv8) del Gp Austria 2020

Dove vedere la F1 oggi in tv? Torna finalmente il grande spettacolo della Formula 1. La stagione di Formula 1 2020 parte dall'Europa per la prima gara in Austria, sul circuito di Spielberg, doppio appuntamento: 5 e 12 luglio. Questo weekend e il prossimo weekend tutti attaccati alla tv per seguire qualifiche e gara in diretta e in differita sulla pista del Red Bull Ring. Ecco tutte le cose da sapere per seguire al meglio il Gran Premio D'Austria 2020 su Sky e Tv8.

Gp Austria 2020: dove vedere in diretta tv, differita tv e streaming

In diretta il GP d'Austria 2020 (prove libere, qualifiche e gara) sarà tramesso su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e in streaming sull'app SkyGo. La gara di domenica 5 luglio sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Per chi non ha Sky, qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8. La gara inizia domenica alle 15.10 italiane, la differita su Tv8 è invece alle ore 18

Ecco gli orari di qualifiche e gara e dove seguire tutto in diretta e differita

Prove Libere Gp Austria 2020

PL3 (sabato 4 luglio ore 12:00): diretta su Sky Sport F1

Qualifiche Gp Austria 2020

Q1, Q2 e Q3 (sabato 4 luglio ore 15:00): diretta su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

Gara Gp Austria 2020

Gran Premio (domenica 5 luglio ore 15:10) diretta su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

Tutti i piloti del Mondiale F1 2020

3 - Daniel Ricciardo (Australia) (Renault)

4 - Lando Norris (Regno Unito) (McLaren)

5 – Sebastian Vettel (Germania) (Ferrari)

6 – Nicholas Latifi (Canada) (Williams)

7 – Kimi Räikkönen (Finlandia) (Alfa Romeo)

8 - Romain Grosjean (Francia) (Haas)

10 - Pierre Gasly (Francia) (AlphaTauri)

11 – Sergio Pérez (Messico) (Racing Point)

16 – Charles Leclerc (Principato di Monaco) (Ferrari)

18 – Lance Stroll (Canada) (Racing Point)

20 - Kevin Magnussen (Danimarca) (Haas)

23 – Alexander Albon (Thailandia) (Red Bull)

26 – Daniil Kvyat (Russia) (AlphaTauri)

31 – Esteban Ocon (Francia) (Renault)

33 – Max Verstappen (Paesi Bassi) (Red Bull)

44 – Lewis Hamilton (Regno Unito) (Mercedes)

55 – Carlos Sainz Jr. (Spagna) (McLaren)

63 - George Russell (Regno Unito) (Williams)

77 - Valtteri Bottas (Finlandia) (Mercedes)

99 – Antonio Giovinazzi (Italia) (Alfa Romeo)

Calendario prossimi Gran Premi Formula 1 2020

Formula 1, perché la Ferrari non ha rinnovato il contratto di Vetttel

La Ferrari affronta la nuova stagione con - inutile fare finta di nulla - una situazione leggermente sgradevole con Seb Vettel, passato dall'essere il numero uno al ruolo di separato in casa con la data "di sfratto" già stabilita. Mattia Binotto ha spiegato per la prima volta le cause del mancato rinnovo contrattuale a Sebastian Vettel, che in conferenza stampa si era detto "sorpreso" e di non aver ricevuto alcuna offerta da parte della Ferrari. Il Team Principal, prima del GP d'Austria, ha svelato a Sky Sport il motivo: "Abbiamo sempre detto, sia a Seb privatamente, che in pubblico, che sarebbe stato la nostra prima scelta - ha detto Binotto -. E' normale che durante l'inverno tanti piloti si siano proposti per guidare la Ferrari, abbiamo avuto contatti, ma Vettel rimaneva la nostra priorità. Quello che è successo dopo, con la pandemia Covid-19, ha cambiato il mondo, non solo la F1".

"Il budget è cambiato, con notevoli restrizioni e il regolamento nuovo è stato posticipato, cosa molto importante per noi nella visione delle cose - ha detto Binotto -. Le vetture sono state congelate per il 2020 e 2021 e così l'intera situazione è cambiata. E' chiaro che lo scenario è cambiato". Binotto parla poi della sorpresa di Vettel nel non aver ricevuto alcuna proposta da parte della Rossa: "Quello che dice Seb lo dice onestamente e in modo trasparente. Lui era la nostra prima scelta e la volontà era quella di continuare con lui, ma è vero che non c'è mai stata un'offerta".