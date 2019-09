F1 oggi in tv: orari diretta Sky e Tv8 del Gp di Monza 2019

Il circus della F1 sbarca a Monza per il gran premio d’Italia. Una gara attesissima quella che si correrà oggi poco dopo le 15 per un gp che ogni anno raduna migliaia di appassionati (in basso gli orari e tutte le informazioni per vedere il gran premio in diretta tv o in streaming).

Gp di Monza: la Ferrari ci riprova

La Ferrari arriva a Monza dopo il grande successo ottenuto da Leclerc sul circuito di Spa. Un’iniezione di fiducia sia per il cavallino che per il giovane pilota monegasco. Leclerc ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera confermandosi un pilota velocissimo ed estremamente lucido anche quando viene messo sotto pressione. Inutile dire che ora i tifosi della rossa si aspettano il bis.

Che cosa dobbiamo aspettarci per la gara di oggi? In teoria con i suoi lunghi rettilinei quello di Monza è un circuito favorevole alla Ferrari, ma in questa stagione la Mercedes ha dimostrato che può essere competitiva anche sui tracciati che sulla carta la vedono partire svantaggiata. Rispetto alla Ferrari, la monoposto della scuderia tedesca riesce infatti a gestire meglio i pneumatici, un aspetto che in Formula 1 è tutt’altro che secondario. La gara insomma è apertissima. Ovviamente guai a dare per battuto Sebastian Vettel. Il pilota tedesco ha ottenuto proprio a Monza la prima vittoria in carriera e com’è giusto che sia scalpita per riprendersi la scena. E poi c'è quel "ragazzaccio" di Verstappen che con la sua Redbull ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Comunque andrà a finire lo spettacolo è assicurato.

Gp di Monza, le qualifiche

In pole position partirà Charles Leclerc che ha ottenuto il miglior tempo; secondo in griglia Lewis Hamilton. In seconda fila Valtteri Bottas e Sebastian Vettel, unico pilota però ad aver fatto il tempo senza scia. In quinta e sesta posizione le Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, settimo Carlos Sainz (McLaren).

Le qualifiche del Gp di Monza hanno avuto un epilogo abbastanza incredibile. Nella Q3 tutti i piloti sono usciti insieme a 2 minuti dalla fine del tempo e hanno iniziato a rallentare per non avvantaggiare gli avversari con la scia. Il risultato è che nessun è riuscito ad effettuare l'ultimo tentativo tranne Leclerc e Sainz, con il ferrarista che però era già in prima posizione.

F1, la classifica dei piloti

In classifica generale Hamilton è saldamente in testa con 268 punti, Bottas insegue a 203. Terzo l’olandese Verstappen a quota 181 che precede le due Ferrari con Vettel (169) davanti a Leclerc (157).

Come vedere il Gp di Monza in diretta tv

Il Gp di Monza sarà trasmesso in diretta tv sia su Sky che su Tv8 (canale 8) in chiaro.. La Rai invece non trasmetterà l’evento. Insomma anche chi non ha un abbonamento a Sky potrà seguire la gara.

Il semaforo verde scatterà alle 15.10, ma ovviamente è consigliabile collegarsi qualche minuto prima per non perdersi i 'preparativi' di questo emozionante evento.

Gp di Monza, come vederlo in streaming

La gara sarà trasmessa anche in streaming sul servizio SkyGo e sul sito di Tv8.