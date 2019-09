F1 oggi in tv: orari diretta e differita (Sky e Tv8) del Gp di Singapore 2019

F1 OGGI E DOMANI IN TV - E' ancora freschissimo il ricordo della doppietta Ferrari a Spa-Francorchamps e Monza grazie ai due successi di Charles Leclerc: questo weekend si torna in pista con il Gran Premio di Singapore. La gara è in notturna, ma l'orario corrisponde al pomeriggio in Italia. Il Gran Premio di Singapore di Formula 1 viene trasmesso sia da Sky sia da TV8, che faranno vedere rispettivamente il fine settimana di gara di Singapore in diretta e differita.

F1, orari diretta tv (Sky) Gp Singapore

Tutti gli appuntamenti sono trasmessi live da Sky Sport Formula 1 sul canale 207 del satellite, per quanto riguarda Tv8 è prevista invece soltanto la differita delle qualifiche alle 18 di sabato e infine della gara alle 18 di domenica.

Sabato 21 settembre

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Domenica 22 settembre

Gara: 14:10

F1, orari differita tv (Tv8) Gp Singapore

Sabato 21 settembre

Qualifiche: ore 18:00

Domenica 22 settembre

Gara: ore 18:00

Gp di Singapore come vederlo in streaming

La gara sarà trasmessa in streaming sul servizio SkyGo. (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. Altri link che possono essere trovati sul web per vedere in diretta streaming il Gp di Singapore potrebbero essere considerati illegali nel nostro Paese.

It's going to be a sweltering Saturday in Singapore 🥵



FP3 is an hour away!#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/DLONaiFrAM — Formula 1 (@F1) September 21, 2019

F1, chi è favorito sul circuito di Singapore

Il circuito si snoda tra le strade cittadine di Singapore ed è lungo 5.063 metri, con velocità massime di 330 orari e minime di 90. La conformazione aiuta monoposto con un miglior compromesso tra velocità e agilità, per questo motivo Red Bull e Mercedes dovrebbero avere qualcosa in più della Ferrari. Ma Leclerc sogna una tripletta che lo proietterebbe di colpo nell'olimpo ferrarista.

Classifica piloti F1 2019