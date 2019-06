F1 oggi in tv: orari diretta Sky e differita Tv8 del Gp di Canada 2019

Torna la Formula 1. Oggi è in programma il Gran Premio di Canada, settima gara della stagione 2019 (in basso orari e informazioni per seguire il Gp in streaming e diretta tv). Hamilton arriva sul Circuito di Montréal con il vento in poppa: con 137 punti l'inglese della Mercedes è in testa al mondiale, tallonato solo dal compagno di squadra Bottas (-17). Vettel è terzo, ma staccato di 55 punti.

Del resto in questa stagione la Ferrari non è mai sembrata in grado di impensiere la scuderia tedesca, eccezion fatta per il Gran Premio del Bahrein che ha visto Leclerc cedere la vittoria alla Mercedes per un problema tecnico. Finora però, se si guarda alla classifica, il dominio della casa di Stoccarda è stato pressoché assoluto.

In Canada Hamilton e Bottas avranno a disposizione un motore aggiornato. "Arriva nel momento giusto, visto che la potenza è molto importante su questo circuito" ha detto il pilota inglese. Primo in griglia sarà però proprio il ferrarista Vettel che ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche; in prima fila anche Hamilton. Bene Leclerc autore del terzo tempo.

Gran Premio del Canada, come vedere la gara in diretta tv e streaming

Il Gp del Canada sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 HD(canale 207 del satellite) e solo in differita in chiaro su Tv8. Il semaforo verde scatterà alle 20.10. Ricordiamo che chi non ha una tv può vedere anche la gara in diretta streaming SkyGo o in differita sul sito di Tv8.

Ecco la programmazione di Sky

17.15 - F1 Sport Automobilismo "GP Canada" Qualifiche Da Montreal (replica)

18.30 - Paddock Live Rubrica di automobilismo

20.05 - F1 Sport Automobilismo "GP Canada" Gara Da Montreal (diretta)

22.20 - Paddock Live Rubrica di automobilismo

22.30 - Paddock Live #SkyMotori Rubrica di automobilismo "GP Canada"

23.00 - F1 Sport Automobilismo "GP Canada" Gara Da Montreal

0.00 - Race Anatomy F1 Rubrica di automobilismo "GP Canada"

La gara in differita su Tv8

Su Tv8 la garà sarà trasmessa a partire dalle 21.30