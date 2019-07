F1 oggi in tv: orari diretta Sky e differita Tv8 del Gp di Germania 2019

Torna la F1. Oggi sul circuito di Hockenheim, in Germania, si correrà l’undicesimo Gp della stagione di Formula 1 (in basso gli orari e tutte le informazioni per vedere la gara in diretta tv e in streaming).

Nessun problema in qualifica per Lewis Hamilton che scatterà dalla pole. Secondo in griglia Max Verstappen con la sua Red Bull, terzo il finlandese Valtteri Bottas su Mercedes. Quarto tempo per il francese della Red Bull Pierre Gasly e quinto l'eterno Kimi Raikkonen sulla Sauber-Alfa Romeo. Malissimo le Ferrari che partiranno dalla decima piazza con il monegasco Charles Leclerc e dalla ventesima con il tedesco Sebastian Vettel. Entrambi i piloti della rossa hanno dovuto fare i conti con problemi tecnici.

Per la vittoria si preannuncia dunque una battaglia a tre con Hamilton, Verstappen e Bottas protagonisti. Gli occhi di molti appassionati italiani saranno però puntati come sempre sulle due rosse e chissà che Leclerc non ci regali un'altra prestazione superba com'è successo negli ultimi Gp.

Formula 1, la classifica generale dei piloti

In classifica Hamilton è sempre davanti a tutti. Con 223 punti l’inglese precede il compagno di squadra Bottas (184) punti e Max Verstappen (136). Vettel è quarto a 123 punti, seguito a solo tre lunghezze dal compagno di squadra.

F1, come vedere il Gp di Germania in diretta tv

Vediamo dunque come vedere la gara di Hockenheim in diretta tv. Per chi non ha un abbonamento a Sky non ci sono buone notizie: il Gp di Germania sarà infatti trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite). Il semaforo verde scatterà alle 15.10. Alle 18 la garà sarà trasmessa in differita in chiaro su Tv8.

Gp di Germania, come vederlo in streaming

La gara sarà trasmessa anche in streaming sul servizio SkyGo (a pagamento) o in differita alle 18 sul sito di Tv8.