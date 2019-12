F1, diretta tv Sky e Tv8 del Gp di Abu Dhabi: ecco gli orari

Torna oggi la F1. Alle 14.10 di domenica 1° dicembre sul circuito di Yas Marina si correrà il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo prova del Mondiale 2019 (in basso tutte le informazioni per vedere la gara in diretta tv e in streaming). Occhi puntati su Leclerc e Vettel che dovranno farsi perdonare il clamoroso incidente avvenuto due settimane fa a Interlagos, in Brasile, dove i due piloti della Ferrari sono stati costretti al ritiro in seguito ad un contatto.

Se per il Mondiale piloti i giochi sono fatti, il Gp di Abu Dhabi offre comunque molti spunti interessanti. In ballo c’è ancora il terzo posto del Mondiale piloti, che però - salvo sorprese - dovrebbe essere appannaggio di Verstappen, in vantaggio di 11 punti rispetto a Leclerc. La Ferrari, che nelle ultime gare è apparsa in difficoltà rispetto a Mercedes e RedBull, tenterà di rifarsi proprio negli Emirati Arabi.

La classifica costruttori vede comunque la scuderia di Maranello saldamente al secondo posto, ovviamente dietro la Mercedes e davanti alla RedBull.

Posizione Team Punti 1 Mercedes 701 2 Ferrari 479 3 Red Bull 391 4 Mclaren 140 5 Renault 91 6 Toro rosso 83 7 Racing point 67

F1, Gp di Abu Dhabi: orari diretta tv Sky e Tv8

Il Gran Premio in programma oggi sul circuito di Yas Marina sarà trasmesso in diretta sia su Sky (a pagamento) che su Tv8 alle 14:10. Come sempre ci sarà la possibilità di guardare la gara anche in streaming su SkyGo e sul sito di Tv8.