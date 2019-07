F1 oggi e domani in tv: orari diretta Sky e Tv8 Gp di Silverstone (Gran Bretagna) 2019

E' il gran weekend di Silverstone, una delle piste più amate dai piloti e decimo appuntamento con la Formula 1 2019. Il Gran Premio di Gran Bretagna si corre alle 15.10 di domenica 14 luglio 2019. Si ricomincia dopo la discussa vittoria di Max Verstappen su Charles Leclerc a Zeltweg e con Hamilton sempre nettamente in testa al mondiale con 197 punti davanti a Bottas (166), Verstappen (126) e Vettel (123). Per la Ferrari vietato perdere ulteriore terreno.

A Silverstone si fa la storia: è la gara pià antica calendario, insieme a Monza. Il circuito di Silverstone, sorge su un vecchio aeroporto militare e ha ospitato il 13 maggio 1950 primo gran premio di Formula 1. La pista è una delle più veloci del calendario con il piede ben schiacciato sull’acceleratore per circa il 65% del giro e una velocità di percorrenza media di 215 km/h. La Formula 1 al suo meglio. Nonostante le numerose modifiche subite nel corso degli anni, Silverstone resta una delle piste più amate da tifosi e addetti per la sua particolare conformazione

F1 Gp Gran Bretagna 2019: orari diretta tv Sky e Tv8

Buone notizie per gli appassionati: la gara è trasmessa in diretta anche in chiaro. L'appuntamento è su Sky e su Tv8. Per gli abbonati Sky tutto il weekend è su Sky Sport F1 HD(canale 207 del satellite), le dirette di qualifiche e gara saranno inoltre trasmesse su Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale).

Sabato 13 luglio: orari Formula 1

Ore 12: Prove Libere 3 (in diretta su Sky)

Ore 15: Qualifiche (in diretta su Sky e Tv8)

Domenica 14 luglio: orari Formula 1

Ore 15.10: Gara (in diretta su Sky e Tv8)

F1 Gp Gran Bretagna 2019: come vedere in streaming

Sky Sport F1 dà la possibilità, ai soli suoi abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO per seguire tutto in diretta da tutti i dispositivi mobili e da pc.

Classifica F1 2019