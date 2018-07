F1, oggi il Gp d'Ungheria: orari Sky e Tv8 (diretta tv e streaming)

Domenica 29 luglio, sul circuito dell'Hungaroring, a Budapest, si correrà la dodicesima gara del Mondiale di Formula 1 (in basso gli orari tv e le informazioni per guardare il Gp in streaming).

Reduce dall’errore nel Gp di Hockenheimm, che gli è costato la vittoria e la leadership del Mondiale, Vettel cerca il riscatto; Hamilton invece proverà ad incrementare il suo vantaggio nella classifica piloti. Certo è che arrivati a questo punto della stagione, il tedesco – e con lui la Ferrari – non possono permettersi altri errori.

In classifica generale Vettel ha 171 punti contro i 188 di Hamilton: una vittoria dell’inglese all’Hungaroring potrebbe complicare di molto la corsa al titolo del pilota Ferrari. Dopo il Gp di Ungheria alla fine del Mondiale mancheranno ancora nove gare: un distacco superiore ai 25 punti metterebbe Vettel nella difficile situazione di dover rincorrere le Mercedes, mentre Hamilton avrebbe il vantaggio di poter gestire il vantaggio accumulato.

Le qualifiche: Hamilton in pole

Ma la gara è ancora tutta da correre e il destino del Mondiale 2018 tutt’altro che scontato. Anche perché sul tracciato dell'Hungaroring Vettel è sempre andato forte. L’anno scorso il tedesco è riuscito a imporsi sul compagno di squadra Raikkonen, mentre Hamilton si è dovuto accontentare della quarta piazza dietro l’altra Mercedes di Bottas. Quest'anno però le premesse sembrano diverse: in qualifica, sotto la pioggia, Hamilton si è portato a casa la pole, mentre Bottas partirà dalla seconda posizione. Vettel è quarto in griglia, dietro all'altro ferrarista Raikkonen.

Formula 1, la classifica dei team

In classifica generale, con 131 punti il finlandese della Ferrari occupa il terzo gradino del podio e precede ValtteriBottas, quarto a 122 punti, e le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen, rispettivamente a 106 e 105 punti. Per quanto riguarda la classifica dei team, la Mercedes è in testa con 310 punti, ma la Ferrari è vicinissima a otto punti di distacco.

Orari Gp di Ungheria: diretta tv e in streaming

Come sempre, la gara sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport F1 HD (canale 2016) e in streaming (a pagamento) su NOW TV e in mobilità su Sky GoIl semaforo verde scatterà alle 15.10. Per la differita su Tv8 bisognerà invece pazientare fino alle 21.15 (qui il link per vedere la gara in streaming su Tv8).