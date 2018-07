Formula 1, occasione Ferrari: Vettel in Germania insegue il weekend perfetto: la diretta

Formula 1 ad Hockenheim per il Gp di Germania 2018, un gran premio nel segno di Sebastian Vettel e della Ferrari che nel weekend segnato dalla successione a Marchionne, indovina una pole position da campione.

Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gp di Germania, undicesimo Gran Premio della stagione 2018 che segna il giro di boa del Mondiale 2018 (sono 21 in tutto i circuiti della F1).

Vettel che guida la classifica piloti con 171 punti, partirà per la 55esima volta dalla prima posizione davanti ai finlandesi Valtteri Bottas (1'11"416) con la Mercedes, e Kimi Raikkonen (1'11"547) con la seconda Ferrari.

Quattordicesima posizione in partenza per il rivale del campionato, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton (163 pt) costretto a rinunciare alle qualifiche dopo un problema tecnico seguito ad contatto con un cordolo dopo un errore in una curva.

Formula 1 orari del Gp di Germania Sky e Tv8

Il Gran Premio di Formula 1 dallo storico circuito dell'Hockenheimring sarà come sempre trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 HD (canale 206 del satellite), e in differita su Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale).

F1, gli orari della Gara Domenica 22 luglio 2018

Alle ore 15.10 la gara in diretta su Sky Sport F1 in differita su Tv8 dalle 21.

Formula 1 in diretta streaming

