F1, oggi il Gp del Giappone: diretta tv Sky e differita Tv8: gli orari

È il giorno del Gp di Giappone. Oggi a Suzuka, si rinnova il duello tra Vettel e Hamilton con l’inglese che nelle ultime sei gare ha nettamente surclassato il rivale ed ora ha ben 50 punti di vantaggio in classifica generale (in basso tutte le informazioni per vedere il Gp in diretta tv). Dopo una stagione tra alti e bassi, Vettel dunque non può fare altro che inseguire. Ma il sogno mondiale sembra ormai sfumato: solo un errore di Hamilton (che ovviamente da sportivi non ci auguriamo) potrebbe riaprire i giochi.

In ogni caso il bilancio della stagione Ferrari è tutto sommato positivo: c’è stato qualche errore di troppo, sia in pista che ai box, ma il potenziale della vettura è sembrato notevole, tanto che in alcune gare la rossa ha letteralmente surclassato le Mercedes. Certo, gli sforzi degli uomini di Maranello non sono bastati. Vettel può e deve chiudere questa stagione nel miglior modo possibile, ma in Giappone arrivare davanti alle Mercedes non sarà facile.

Nelle prove Hamilton ha fatto capire subito l’antifona: l’inglese della Mercedes è stato il più veloce in pista e ha mostrato un passo di gara invidiabile. I timori per la Ferrari sono stati confermati nelle qualifiche: Hamilton ha conquistato la pole davanti al compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas. Male le Ferrari che hanno scontato degli errori nella scelta delle gomme: quarto Kimi Raikkonen dietro a Verstappen e solo nono sulla griglia Sebastian Vettel.

Per la Ferrari la gara si preannuncia dunque in salita. In classifica generale Hamilton ha 306 punti, Vettel segue a 256. Terzo Bottas con 189 punti tallonato da Raikkonen che ha solo tre lunghezze di svantaggio. Nonostante abbia ricevuto il benservito dalla Ferrari (che al suo posto ha voluto il giovane Leclerc) il pilota finlandese ha dunque tutte le carte in regole per arrivare terzo nel mondiale.

F1, Gp del Giappone: diretta Sky e differita TV8

Il Gp di Suzuka sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1. Il semaforo verde scatterà alle 7.10 di mattina. Per la differita su Tv8 bisognerà invece aspettare: la replica del gran premio andrà infatti in onda alle 21.15 di domenica. Il Gp potrà essere visto anche in diretta streaming su smartphone e pc utilizzando il servizio SkyGo (ovviamente bisogna essere abbonati). Qui invece il link per vederla in differita sul sito di Tv8.