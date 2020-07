F1 oggi in tv: orari diretta Sky e differita Tv8 del Gp di Ungheria 2020

Torna la Formula 1. È il terzo appuntamento del mondiale 2020 quello che si correrà oggi, domenica 19 luglio, sul circuito dell'Hungaroring, dopo le prime due gare in Austria (in basso gli orari e tutte le informazioni per guardare la gara in diretta tv e streaming). Occhi puntati sulla Ferrari che in Ungheria porterà altri aggiornamenti aerodinamici nella speranza di ridurre il gap con Mercedes, Red Bull e Mclaren.

Certo non è stato un inizio di stagione facile per il Cavallino. La Ferrari SF1000 ha mostrato sin da subito, e per stessa ammissione dei tecnici, evidenti limiti rispetto alle altre vetture del circus. In vista della gara di domenica, lo stesso Mattia Binotto ha messo le mani avanti. L’obiettivo del week end, ha detto il team principal della Ferrari, è “raccogliere il massimo possibile dei punti. Per riuscirci dovremo essere perfetti in ogni area: piloti, preparazione della vettura, operazioni in pista, affidabilità".

Binotto: "Anche in Ungheria il motore conta"

Binotto ha poi aggiunto che anche in Ungheria, "il motore conta, così come conta l’aerodinamica". Tradotto: non aspettatevi miracoli. Solo pretattica? A dirlo, come sempre, sarà la pista. Per ora la Mercedes resta comunque irraggiungibile. La stessa RedBull nelle prime due gare in Austria nulla ha potuto contro lo strapotere di Hamilton e della scuderia tedesca.

F1, Gp di Ungheria: le due Mercedes fanno il vuoto nelle qualifiche

E il dominio della scuderia tedesca è parso evidente anche nelle qualifiche. Lewis Hamilton, alla pole position numero 90, ha chiuso con il tempo di 1.13.447, nuovo record della pista e scatterà davanti a tutti. Seconda posizione in griglia per Valterri Bottas, staccato di poco più di un decimo. In seconda fila le due Racing Point di Lance Stroll terzo e Sergio Perez con distacchi abissali: +0.930 e +1.098. Quinto e sesto tempo per le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Deludente la Red Bull con Max Verstappen che partirà dalla settima posizione, seguito da Lando Norris, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

Gp di Ungheria, diretta tv e streaming: come vedere la gara

Il semaforo verde scatterà alle 15.10. Il Gp di Ungheria sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 HD. Come sempre gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming su SkyGo. L’emittente Tv8 trasmetterà invece la gara in differita a partire dalle 18.15 (anche in streaming sul sito).

F1, Gp Ungheria: gli orari Sky e Tv8