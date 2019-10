Formula 1, Gp Messico 2019: orari Sky e Tv8, dove vedere in tv e streaming

Formula 1, Gp Messico 2019: un weekend che si preannuncia spettacolare. Dopo la vittoria di Bottas e la festa per il mondiale costruttori della Mercedes, si corre in Messico il 16esimo GP della stagione. E' terreno di conquista per Lewis Hamilton, che qui ha trionfato per 3 anni di fila (nel 2016 vincendo la gara, nei due anni successivi conquistando matematicamente il Mondiale). Max Verstappen qui ha trionfato negli ultimi due anni.

Dove vedere qualifiche e gara del Gran Premio in tv e in streaming, in diretta e in differita. Tutte le info utili

F1, Gp Messico: dove vedere in tv e streaming

Il Gp del Messico sarà trasmesso dalle 20.10 di domenica 27 ottobre il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). Differita in chiaro su Tv8 poco più tardi, alle ore 21.30

Le qualifiche sono disponibili per gli abbonati Sky, mentre l'offerta di Tv8 (in chiaro sul canale 8 del digitale), prevede le differite (di poco più di un'ora) di qualifiche e gara.

Tutto è in streaming live su computer, tablet e smartphone grazie al servizio Sky Go.

Orari F1 su Sky oggi e domani | Gp Messico 2019

Sabato 26 ottobre

Ore 17: Prove Libere 3

Ore 20: Qualifiche in diretta

Domenica 27 ottobre

Ore 20.10: Gara in diretta

Orari F1 su Tv8 oggi e domani | Gp Messico 2019

Sabato 26 ottobre

Ore 21.15: Qualifiche in differita

Domenica 27 ottobre

Ore 21.30: Gara in differita

F1 Messico, il circuito di Città del Messico

Il circuito è lungo 4304 metri suddivisi in 17 curve, l'Autodromo Hermanos Rodriguez è stato inaugurato nel 1962: è dedicato ai due fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, talentuosi piloti locali entrambi scomparsi prematuramente. Negli anni è stata abolita la famosissima ultima curva, la Peraltada, strepitosa parabolica che immetteva le vetture sul lunghissimo rettilineo del traguardo (oltre 1,1 km).

Il circuito ha ospitato in totale 19 edizioni del Gran Premio del Messico (1963-70, 1986-92, 2015-).

Classifica Formula 1 piloti 2019

Hamilton vicinissmo al sesto titolo iridato grazie ai 338 punti sinora conquistati.