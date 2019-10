F1, diretta tv Sky e differita Tv8 del Gp del Giappone: ecco gli orari

Occhio agli orari della F1. Si corre il Gp di Suzuka, ma l’arrivo di una violenta perturbazione sul Giappone ha costretto gli organizzatori a rivedere gli orari (in basso tutte le informazioni per seguire la gara in diretta tv e in streaming). Niente qualifiche al sabato, resta invece confermato l’orario della gara di domenica 13 ottobre. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà. In sostanza la lotta per la pole è stata rimandata alle 3 di domenica mattina, quando in Giappone saranno le dieci.

Il semaforo verde scatterà alle ore 14.10 locali (in Italia saranno le 7.10). Gli appassionati sono dunque chiamati alla classica levataccia nel cuore della notte. Ma per seguire un Gp carico di fascino come quello di Suzuka siamo sicuri che in tanti rinunceranno a qualche ora di sonno. C’è però una ulteriore incognita: se il tifone Hagibis dovesse creare disagi anche domenica mattina, non è escluso che le qualifiche possano essere cancellate del tutto. In tal caso la griglia di partenza sarebbe decisa in base ai tempi della seconda sessione di prove libere.

F1, Gp di Giappone: nuove scintille tra Vettel e Leclerc?

Il Gp del Giappone sarà un test decisivo per la Ferrari. A Suzuka scopriremo se i progressi fatti dalla rossa saranno sufficienti a mettersi dietro Mercedes e Redbull. Ad aggiungere ancora più pepe alla gara la rivalità (ormai conclamata) tra Vettel e Leclerc: in Russia il quattro volte campione del mondo ha fatto capire che non ha ancora intenzione di cedere lo scettro di prima guida al mongeasco. Leclerc dal canto suo deve far dimenticare una prestazione non certo esaltante come quella di Sochi.

Per quanto riguarda il mondiale nessuno sembra poter insediare il primato di Hamilton che guida la classifica con 322 punti, seguito da Bottas a 249 e Leclerc a 215.

F1, orari qualifiche e gara del Gp del Giappone

Il Gp del Giappone sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky e solo in differita da TV8. Ecco gli orari di domenica 13 ottobre.

Ore 3.00 Qualifiche - Diretta tv su Sky SportF1 HD

Ore 7.10 Gara - Diretta tv su Sky SportF1 HD

Ore 15.00 Gara - Differita su Tv8.

La gara sarà trasmessa anche in streaming sul servizio SkyGo e sul sito di Tv8.