Formula 1, inizia il Mondiale 2019: gli orari del primo Gp e tutte le informazioni

Appassionati di Formula 1 pronti all'alzataccia per seguire in diretta la partenza sul circuito dell'Albert Park di Melbourne: tutte le informazioni per puntare la sveglia Domenica in vista del Gp d'Australia, la prima gara della stagione 2019 di F1