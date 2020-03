Il coronavirus stravolge la formula 1: rinviati i Gp di Spagna, Olanda e Montecarlo

Dopo il rinvio del Gp di Australia, la F1 annuncia lo slittamento di altri tre Gp in programma nel mese di maggio in Spagna, Olanda e a Montecarlo. In precedenza, oltre al Gp di Melbourne, erano stati rinviati quelli in Bahrain, Vietnam e Cina. Al momento il circus, sconvolto dall'emergenza Coronavirus, dovrebbe prendere il via da Baku in Azerbaijan il 7 giugno.

F1, pausa estiva anticipata a marzo e aprile

Nei giorni scorsi l'organizzazione della F1 ha annunciato anche che il periodo di chiusura estiva della Formula 1 è stato anticipato ed esteso per l'emergenza coronavirus. La pausa, che di solito è di due settimane ad agosto, quando le squadre devono cessare tutte le gare e le attività, è stata spostata a marzo e aprile. Inoltre, si legge, la pausa durerà 21 giorni e non più 15. "Alla luce dell'impatto globale del coronavirus - si legge - che attualmente sta influenzando l'organizzazione degli eventi del campionato mondiale di Formula 1 della Fia, il World Motor Sport Council ha approvato una modifica alla Formula Fia 2020 1 Regolamento sportivo, spostando il periodo di chiusura estiva da luglio e agosto a marzo e aprile e prolungandolo da 14 a 21 giorni".

"Tutti i concorrenti - si legge - devono pertanto rispettare un periodo di chiusura di 21 giorni consecutivi durante i mesi di marzo e o aprile. Il cambiamento è stato sostenuto all'unanimità sia dal gruppo di strategia F1 che dalla Commissione F1".