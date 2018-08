De Rossi, lo strano caso della fascia di capitano "che non c'è"

La sfida di DDR. Da quest'anno la fascia da capitano è uguale per tutti, senza la possibilità di poterla personalizzare con disegni, scritte e chi più ne ha più ne metta. La Lega ha cambiato le regole ma Daniele De Rossi non ci sta e contro il Toro è sceso in campo con la "sua" fascia, rossa, personalizzata come sempre.

La Lega sta valutando una possibile multa, mentre la Roma ha fatto sapere che non prenderà provvedimenti interni. Belotti, capitano del Torino, ha invece rispettato ciò che c’era scritto nella circolare della Lega.

La fascia della Lega proprio non piace ai calciatori. L'atalantino Papu Gomez era solito indossare ogni domenica una fascia nuova e personalizzata: "Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicato della Lega Serie A dove spiegano che da quest’anno nessun giocatore potrà più personalizzare le proprie fasce. Due anni fa, quando nessuno aveva mai fatto caso alle fasce, ho avuto questa bellissima idea di creare disegni che mi rappresentano come CAPITANO, ogni partita una diversa e sempre senza mancare di rispetto, ma purtroppo nel calcio di oggi, i giocatori contano sempre di meno".