Tour de France 2018, chi sono i favoriti per la vittoria finale

Ci sarà con ogni probabilità anche Chris Froome al via del Tour de France 2018. La corsa inizia il prossimo 7 luglio e la decisione sul caso salbutamolo che lo ha coinvolto potrebbe non arrivare in tempo.

Froome venne trovato positivo al broncodilatatore durante un controllo antidoping effettuato durante la Vuelta dello scorso anno. "Chris soffre d'asma sin dall'infanzia - ha sempre spiegato il Team Sky - e usa un farmaco molto comune, il salbutamolo, per prevenire e curare i sintomi dell'asma da sforzo".

Froome è l'uomo da battere

Se Froome ci sarà, sarà il favoritissimo, anche se il percorso dell'edizione 2018 del Tour sembra disegnato apposta per non escludere dal novero dei favoriti i talenti di casa come Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) e soprattutto Romain Bardet (AG2R La Mondiale): una sola crono individuale, salite difficili, e poche tappe "di transizione" lunghe e noiose. Sarà il Tour più breve da quindici anni a questa parte: "solo" 3329 km.

Favoriti Tour de France 2018

Secondo i bookmaker i favoriti alla pari sono Froome e Richie Porte (BMC Racing Team). Alle loro spalle un terzetto di classe infinita: Mikel Landa (Movistar), Vincenzo Nibali e Nairo Quintana (Movistar). Un po' più staccati, ma sempre da tener d'occhio, Romain Bardet e Rigoberto Uran(Team EF Education First-Drapac).

Gli italiani al Tour de France 2018

Le speranze italiane sono tutte rivolte a Vincenzo Nibali. Lo "squalo" è il capitano dela Bahrain Merida, e potrà contare su un gregario extralusso come Domenico Pozzovivo al suo servizio. Grande curiosità anche per Gianni Moscon, che corre per il Team Sky. E' campione italiano a cronometro. I velocisti Sonny Colbrelli (corre con Nibali) e Andrea Pasqualon sono da tenere d'occhio.

Albo d'oro Tour de France