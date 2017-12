Federica Brignone ha vinto il gigante di Coppa del Mondo di sci a Lienz

Federica Brignone ha vinto in 2'05"52 il gigante di Coppa del mondo di Lienz in Austria. Per la ventisettenne milanese si tratta del sesto successo in carriera, ventesimo podio. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg (2'05"56), terza la statunitense Mikaela Shiffrin (2'05"60).

Le altre italiane

Fuori per un errore la piemontese Marta Bassino. L'altoatesina Manuela Moelgg ha chiuso tredicesima (2'07"13), la lombarda Sofia Goggia sedicesima (2'07"30). Chiude Irene Curtoni 25ma (2'07"90).