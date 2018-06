Inzaghi sbarca a Bologna: il sogno si chiama Europa League

E' passato un po' sotto traccia l'arrivo sulla panchina del Bologna di un tecnico emergente come Filippo Inzaghi, che nonostante il grande campionato in B con il Venezia, sconta ancora nella considerazione generale il mezzo fallimento di qualche anno fa sulla panchina del Milan. Ma questo è un nuovo Super Pippo, più maturo e consapevole.

"Bologna ti porto in Europa League"

"Bologna ti porto in Europa League". Scherza, ma non troppo Pippo Inzaghi, nuovo allenatore della squadra felsinea nel giorno della sua presentazione. "Ai tifosi non vendo fumo, ma prometto il massimo impegno per renderli orgogliosi di noi" dice. E poi aggiunge: "Scherzando ho detto al presidente che prima o poi mi piacerebbe portare il Bologna in Europa League".

Il modello è l'Atletico Madrid

La rosa "è buona, anche se nell'ultima stagione ha reso meno di quanto avrebbe potuto". Verdi era impossibile da trattenere: "Non potevamo negargli un sogno". La prima cosa è l'impegno: "chi non corre, non gioca. sarò il primo ad aiutarli ma sarò duro se non vedrò un coinvolgimento totale". Allegrista o Sarrista? ""A tutti piacerebbe giocare bene come il Napoli di Sarri, ma poi bisogna vedere le caratteristiche dei giocatori. A volte per vincere serve giocare bene, altre volte è necessario essere quadrati. Ecco, un modello può essere l'Atletico Madrid che non è bellissimo da vedere ma vince con il sacrificio di tutti, attaccanti compresi".

"Con Simone ci sentiamo 7-8 volte al giorno"

Sarà un campionato particolare, pieno di incontri: "Con Simone ci sentiamo 7-8 volte al giorno e parliamo solo di calcio, di tattica, di palle inattive. Chissà come faremo la settimana del nostro confronto. Spero sia alla prima giornata. E poi in campionato sfiderò anche Ancelotti e Gattuso: sarà un viaggio nei ricordi".

Lo staff di Pippo Inzaghi al Bologna

Questo lo staff di Filippo Inzaghi:

Allenatore in seconda: Maurizio D’ANGELO (Napoli, 29/9/1969)

Collaboratore tecnico: Duccio INNOCENTI (Prato, 20/9/1975)

Preparatore atletico: Luca ALIMONTA (Tione di Trento, 30/11/1978)

Preparatore atletico: Daniele CENCI (Ancona, 9/11/1989)

Preparatore atletico: Nicolò PRANDELLI (Torino, 18/4/1984)

Preparatore atletico: Stefano PASQUALI (Bologna, 10/5/1982)

Preparatore dei portieri: Luca BUCCI (Bologna, 13/03/1969)​