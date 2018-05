Champions League ed Europa League: svelati gli stadi delle Finali 2020

La finale della Champions League 2019-20 si giocherà allo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul. Quest'anno l'atto conclusivo della coppa più ambita si disputerà a Kiev mentre l'anno prossimo sarà il turno del Wanda Metropolitano di Madrid. Resa nota anche la sede della finale 2019-20 di Europa League: si giocherà alla Arena Gdańsk in Polonia.

Stadio olimpico Atatürk e PGE Arena Gdańsk

Lo stadio olimpico Atatürk è stato costruito partire dal 1998 con l'obiettivo di ospitare nella città un'edizione futura dei Giochi olimpici: con i suoi 81.283 posti a sedere, ha ottenuto dalla UEFA la certificazione di "stadio a 5 stelle" per le sue moderne infrastrutture. Ha già ospitato la finale di Champions League nel 2005 (brutti ricordi per il Milan, sconfitto ai rigori dal Liverpool). Dal 2007 l'impianto è utilizzato per le partite casalinghe dell'Istanbul B.B., squadra militante nella massima serie calcistica turca.

La PGE Arena Gdańsk è uno stadio di Danzica, costruito in vista degli europei di calcio 2012 assegnati a Polonia e Ucraina: è ormai considerato da giornalisti ed opinionisti come il più bello stadio d'Europa e ha una capienza di 43.000 posti, tutti a sedere.

Lo stadio di Danzica